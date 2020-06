LA TRAGEDIA

PONTEBBA La montagna era la sua grande passione, ma purtroppo gli è costata la vita. Pierluigi Donadon, 65 anni, di Conegliano, alpino e alpinista esperto, è morto ieri mattina dopo essere stato colpito da un sasso lungo la via Lomasti mentre stava scalando la parete sud della Creta di Pricotic, nel gruppo del Monte Cavallo-Creta di Aip sulle vette delle Alpi Carniche Orientali.

La tragedia è avvenuta ieri mattina intorno alle 11.30. A quanto si è potuto apprendere, al momento dell'impatto l'uomo si trovava a quota 1900 metri, a circa due terzi della via e stava facendo sicurezza al capocordata che arrampicava dal punto di sosta. Con lui, sulla stessa sosta, c'era un'altra cordata.

L'ALLARME

L'allarme, a causa dell'assenza di rete telefonica nella zona, è partito con un messaggio d sos lanciato da un apparecchio gps Garmin ed è stato rilevato dalla centrale Garmin in America, quindi trasmesso alla Protezione Civile di Roma e infine alla Sores, la centrale operativa regionale che gestisce le emergenze in Friuli. I soccorritori della stazione di Moggio Udinese del Soccorso alpino e speleologico, assieme alla Guardia di finanza di Sella Nevea e ai Vigili del fuoco sono subito accorsi a Casera Winkel, punto di partenza del sentiero che conduce alla base delle pareti. Sopra la parete è arrivato anche il mezzo dell'elisoccorso regionale. L'équipe medica con il tecnico di elisoccorso del Soccorso alpino è stata calata in parete, con il verricello, ma il medico ha soltanto potuto constatare la morte dello scalatore. Una volta ottenuta l'autorizzazione alla rimozione della salma, sul posto è stato inviato per le operazioni di recupero l'elicottero della Protezione Civile che, in una prima rotazione, ha prelevato il corpo dell'alpinista veneto morto e, nelle successive, ha recuperato anche gli altri alpinisti presenti in parete.

IL RITRATTO

Militare nel 1974 in Carnia come alpino d'arresto della Julia, compagnia 269, Donadon fra le varie imprese in vetta, in passato era anche salito con una delegazione italiana di 25 alpinisti fino ai 5mila metri del campo base del K2 in occasione del cinquantesimo anniversario della storica impresa di Compagnoni-Lacedelli. Altre imprese in Sud America e Russia. Lascia due figli e la moglie, consigliere del Pd a Conegliano.

L'ALTRO INTERVENTO

In serata Cnsas mobilitato anche per soccorrere un escursionista bloccato fuori sentiero in un tratto impervio scendendo dal Jôf di Miezegnot, ad una quota di circa 1800 metri. L'uomo si è allontanato dalla comitiva e si è trovato in difficoltà. I compagni lo hanno visto sulla cresta e hanno avvisato i soccorsi.

