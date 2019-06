Alpini, Tolmezzo aspetta quasi 20mila persone al raduno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EVENTOTOLMEZZO Tolmezzo si prepara all'invasione delle penne nere. Sono 20.000 gli alpini attesi nel comune carnico dal 14 al 16 giugno per partecipare all'Adunata Alpini del Triveneto 2019, il secondo per numero di partecipanti dopo l'Adunata nazionale. Un appuntamento molto importante soprattutto per Tolmezzo che sarà sede per la prima volta di uno degli eventi più sentiti in terra friulana, proprio nell'anno in cui l'Associazione Nazionale Alpini festeggia il suo primo centenario. Il programma coinvolgerà oltre al capoluogo carnico,...