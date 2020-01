Alpini, la testimonianza del reduce tornato dall'inferno di Nikolajewka

IL TESTIMONE

PORDENONE Ottavio Pes, l'ultimo testimone di Nikolajewka. «Finchè potrò - è la sua promessa - sarò sempre presente». E ieri - 77° anniversario della battaglia sul fronte russo - l'alpino di Vigonovo, che il prossimo 23 marzo compirà 99 anni, era presente alla cerimonia organizzata al Villaggio del fanciullo. È dalle sue mani che Silvia Garbin, studentessa della scuola media del Gruppo di Barco, ha ricevuto la borsa di studio alla memoria di Mario Candotti messa a disposizione dalla sezione Ana di Pordenone.

In sala si è levato un fragoroso applauso davanti a quest'uomo del Battaglione alpini Tolmezzo partito con la tradotta da Manzano il 10 agosto 1942, reduce delle campagne di Grecia e Russia, che ha patito l'indicibile tra la neve e i ghiacci, che nella ritirata si ritrovò con tre compaesani che lo aiutarono, uno in particolare, a uscire dalla sacca costringendolo a marciare e impedendogli di restare indietro. L'emozione che ha invaso la sala è stata trasmessa anche ai ragazzi che sono stati premiati e che oggi fanno fatica a immaginarsi le pene patite dagli alpini della Julia nella drammatica ritirata del Don. Oltre a Silvia Garbin, la borsa di studio è andata a Mara Tonello (Gruppo Prata), Noemi Baldo (Richinvelda), Eleonora Santarossa (Palse), Antonio Perissinotto (Pn Centro) e Gloria Ballardin (Azzano X) per le scuole media; agli universitari Emanuele Bianchet (Gruppo di Azzano), Matteo Trevisanut (Clauzetto), Paolo Carniello (Brugnera) e Tommaso Filipuzzi (Richinvelda).

Alla cerimonia erano presenti associazioni combattentistiche e i 70 gruppi che formano la sezione Ana pordenonese, rappresentanti della Protezione civile e della Croce Rossa. Dopo l'alzabandiera e il benvenuto da parte del figlio di Adriano Rosset, il presidente dell'Opera Sacra famiglia impossibilitato a essere presente, il presidente sezionale Ilario Merlin ha rivolto un pensiero a quanti «dopo tante sofferenze non sono rientrati in patria, non solo agli Alpini, ma a tutti gli altri corpi che hanno combattuto per dare a noi un futuro migliore». Nel suo solco si è inserito il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani. «Ospitare nel nostro territorio - ha sottolineato - un'associazione così attiva, per noi amministratori è motivo d'orgoglio». Il tenente colonnello Giandomenico Petrucelli, comandante del 132° Carri, ha ringraziato le Penne Nere per il loro quotidiano impegno impegno. Un impegno a favore delle comunità locali che è stato messo in evidenza anche dal prefetto Maria Rosaria Maiorino e dal consigliere nazionale Ana, Romano Bottos.

La messa è stata celebrata con la partecipazione del coro Ana Montecavallo e si è conclusa con la lettura della Preghiera dell'Alpino. In corteo è stata infine raggiunta la Cappella del Villaggio del fanciullo per l'onore ai caduti e l'omaggio floreale.

