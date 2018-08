Alloggi popolari, si cambi l'iniziativa di Casapound

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RACCOLTA DI FIRMEUDINE Riqualificazione degli immobili dismessi, nuovi criteri di assegnazione degli alloggi popolari e diritto alla proprietà della casa attraverso l'istituzione del Mutuo sociale.È la proposta sulla quale Casapound ha avviato la raccolta delle firme in tutta la regione. Ne dà notizia Casapound Udine sottolineando come in tutta la regione sia massiccia la presenza di edifici dismessi, sia pubblici che privati, lasciati all'incuria. Con questa raccolta firme proponiamo il recupero di quel patrimonio immobiliare non solo...