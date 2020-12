IL CASO

UDINE Scuole chiuse in Carnia, Tarvisiano, Valli del Torre e del Natisone e nel Friuli occidentale; blocco del trasporto pubblico locale; un primo stanziamento di 1,5 milioni di euro per far fronte agli interventi urgenti da mettere in atto in caso di necessità. L'allerta meteo di colore rossa diramata ieri dalla protezione civile regionale ha portato il governatore Fedriga ad approvare una delibera specifica per decretare lo stato di emergenza. La decisione è stata presa al termine del Comitato regionale per l'emergenza (Corem) riunitosi a Palmanova nel pomeriggio, alla luce dell'aggravarsi del quadro meteorologico. All'incontro promosso dal vicegovernatore con delega alla Protezione civile Riccardo Riccardi, ha preso parte anche l'assessore all'Istruzione Alessia Rosolen. «Il nostro appello - ha detto Fedriga - è di limitare il più possibile gli spostamenti delle persone sabato e domenica durante il picco di intensità di pioggia e vento che interesserà la nostra regione. In questo senso vanno le misure adottate con le quali abbiamo deciso di chiudere le scuole e bloccare il trasporto pubblico locale, evitando così l'esposizione al rischio legato al maltempo». Previste dalla notte piogge intense, vento forte e nevicate abbondanti nelle aree dell'Alto Friuli e del pordenonese. L'allerta, che rimane gialla invece per le zone di pianura e lungo la costa, riguarderà le giornate di oggi e domenica. Inizialmente le precipitazioni sopra i 500 metri di quota avranno carattere nevoso. Sulla costa sono previste problematiche legate al vento forte, all'acqua alta in corrispondenza dei picchi di marea e alle mareggiate. Secondo il bollettino regionale, il pericolo valanghe è forte sulle Alpi e marcato sulle Prealpi. «Lo stanziamento di 1,5 milioni di euro - ha aggiunto Riccardi - ci consente di mettere a disposizione del sistema della Protezione civile le risorse immediatamente spendibili per compiere quegli interventi urgenti con i quali far fronte alle prime necessità. Abbiamo quindi rinforzato la sala operativa regionale per fronteggiare il surplus di chiamate che si dovessero registrare nel periodo dell'emergenza». Allertati i volontari, i tecnici e i sindaci dei comuni interessati.

I COMUNI

In provincia di Udine in particolare la chiusura delle scuole riguarderà i comuni di Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Attimis, Bordano, Cavazzo Carnico, Cercivento, Chiusaforte, Comeglians, Dogna, Drenchia, Enemonzo, Faedis, Forgaria nel Friuli, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Grimacco, Lauco, Lusevera, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Nimis, Ovaro, Paluzza, Paularo, Pontebba, Prato Carnico, Preone, Pulfero, Ravascletto, Raveo, Resia, Resiutta, Rigolato, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Sappada, Sauris, Savogna, Socchieve, Stregna, Sutrio, Taipana, Tarcento, Tarvisio, Tolmezzo, Torreano, Trasaghis, Treppo Ligosullo, Venzone, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio. In un post su Fb, il sindaco del comune carnico, Francesco Brollo, ha invitato tutti i cittadini a limitare al massimo gli spostamenti.

