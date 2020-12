METEO

UDINE Piogge abbondanti, vento forte, neve e ghiaccio al suolo. Scatta oggi mattina la nuova allerta meteo diramata dalla protezione civile del Friuli Venezia Giulia per l'ondata di maltempo che interesserà la regione fino a giovedì. Un fronte freddo atlantico, entrando martedì sul Mediterraneo, genererà una depressione che interesserà più direttamente la regione tra mercoledì e giovedì, richiamando aria umida da sud in quota, più fredda da nord-est nei bassi strati. A partire dalla mattina e dalla costa precipitazioni via via più diffuse, da moderate ad abbondanti, fino a giovedì mattina. Sul Carso e, in misura minore, sulle Valli del Natisone possibile gelicidio. Nevicate inizialmente oltre i 200 m circa, temporaneamente anche su alcune zone della pianura, poi quota neve in rialzo oltre i 300-400 m circa. Soffierà Bora moderata in pianura, da sostenuta a forte sulla costa. E in vista dell'ondata Autovie Venete ha aumentato la flotta di spargisale e lame spazzaneve per incrementare i passaggi dei mezzi nel tratto di terza corsia di nuova realizzazione (Alvisopoli Gonars) e garantire interventi più tempestivi su tutta la rete autostradale. Sono 144 (comprensivi anche di autobotti, vomere e fresa) i macchinari a disposizione della Concessionaria: 4 spargisale in più rispetto allo scorso anno e tre treni di lame in ulteriore aggiunta che serviranno a coprire la A28, la A4 e la A23. L'organizzazione di Autovie, nell'ambito dei servizi manutentivi, comprende uno staff di 14 responsabili operativi che coordinano le operazioni a cui si aggiungono 33 assistenti di tratta, che presidiano i posti di neve e controllano l'andamento delle attività in corso. Un piano che è una sorta di network in grado di mettere in rete tutto il personale grazie all'utilizzo di software e specifiche strumentazioni per la raccolta tempestiva delle informazioni meteorologiche e la loro elaborazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA