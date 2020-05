IL NODO

UDINE Il grido di allarme della Caritas sulla necessità che la Regione si prenda carico anche degli ultimi, quei senzatetto che non hanno una casa in cui restare (e soprattutto un luogo in cui trascorrere un'eventuale quarantena da coronavirus), non è rimasto inascoltato. Il direttore dell'ente diocesano, don Luigi Gloazzo, ha lanciato un appello preciso, ricordando che non si può pensare che il terzo settore si prenda sulle spalle da solo (e a proprie spese) un tema così delicato, anche in chiave sanitaria. Perché il rischio di contagi, è nelle cose, è alto fra persone che dormono in luoghi di fortuna con un'igiene trascurata. Da qui la proposta, che don Gloazzo ha detto di aver giò messo sul tavolo degli enti interessati, di creare un luogo di quarantena (il posto individuato è la foresteria di Castellerio, per 50 posti), per così dire, preventiva, per accogliere gli emarginati prima che accedano alle strutture stabili, come gli asili notturni. Ma servono soldi pubblici e decisioni chiare, ha detto don Gloazzo. «Bisogna che la Regione e quindi noi tutti, io per primo - rileva il consigliere regionale Franco Iacop (Pd) - comprenda che in questo momento in cui si avvia la fase 2, si rimettono in potenziale circolazione anche i rischi del virus e che tutti gli strati della società vanno in qualche modo monitorati e accompagnati. Non possiamo nascondere il fatto che c'è anche un mondo del disagio, dell'emarginazione, della sofferenza psichica. Questo mondo esiste e non possiamo soddisfarlo solo dandogli un pranzo o un buono spesa. È un mondo che può anche essere a rischio contagio. A maggior ragione, se ci sono presenze - e la Caritas è una di queste - che conoscono da vicino questo mondo, la Regione non deve vederle come un'altra bocca da sfamare. Non si tratta di un altro questuante che chiede soldi, è un'opportunità che la Regione ha di avere una presenza attiva in questo mondo, che deve entrare a sistema, come la Protezione civile, le Usca e la medicina del territorio. Queste realtà devono aiutare la Regione a gestire la potenziale diffusione del virus. Nella Caritas vedo anche la capacità di avere un riflettore sempre acceso: per questo ritengo che sia un supporto indispensabile per affiancare i servizi sociali e un'utile antenna per capire i futuri problemi». Secondo Iacop «bisogna creare dei luoghi in cui sia possibile gestire l'area del disagio, potendo anche assicurare una vigilanza e una gestione sanitaria. Dev'essere un luogo con una sua dignità e un suo inquadramento. Le persone più fragili non devono essere abbandonate o lasciate al buon cuore del terzo settore. Bisogna dare risposte».

Per Furio Honsell (Open sinistra Fvg) «non bisogna lasciare indietro nessuno. La salute degli ultimi incide sulla salute di tutti. La proposta della Caritas va considerata attentamente. Se ci sono dei positivi fra senzatetto, dove li mettiamo? Una soluzione è doverosa. Non occorre fare un unico centro, vanno coinvolte le associazioni che si occupano di accoglienza, come per esempio il centro Balducci. Va considerato anche il tema degli irregolari».

Camilla De Mori

