LA CAMPAGNA

TRIESTE La Regione corre ai ripari rispetto al rischio imminente che si interrompa l'efficacia della lotta alle nutrie, che secondo un'opinione ormai consolidata da evidenze tecnico-scientifiche sono considerate responsabili di diversi danni e soprattutto delle minacce alla tenuta degli argini dei fiumi. Così la Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Risorse agricole Stefano Zannier, ha stabilito in extremis di prorogare per tutto il mese di gennaio l'efficacia del Piano triennale 2017-2020 di eradicazione di questi animali, un Piano che sarebbe scaduto il 31 dicembre prossimo. La questione che ha condotto a tale delibera è l'impossibilità di riproporre un Piano triennale in tempi immediati, poiché è necessaria l'acquisizione dei risultati definitivi dei prelievi e delle catture effettuati al termine della validità del piano in corso, spiega Zannier. E siccome l'interruzione durante il mese di gennaio, peraltro ritenuto mese molto idoneo ad esercitare le operazioni di controllo della nutria, dell'attività prevista dal piano di controllo in atto, potrebbe incidere negativamente sui risultati finora raggiunti, ecco che scatta la breve proroga. Ciò proprio allo scopo di perfezionare il monitoraggio sui risultati effettivamente conseguiti fin qui dalla Regione Fvg.

M.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

