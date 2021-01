I CONTAGI

UDINE I ritardi nella consegna dei vaccini continuano a generare problemi anche in Friuli Venezia Giulia. «Ci crea un danno enorme», ha dichiarato ieri sera Massimiliano Fedriga, prima del vertice con il Governo e con il commissario Arcuri. «Mi spiace perché eravamo partiti molto bene». A ieri in regione, dove per il secondo giorno di fila si sta somministrando le dosi di richiamo ai primi operatori sanitari che avevano ricevuto l'iniziale inoculazione, sono stati vaccinati complessivamente 33.471 cittadini su 39.665 dosi a disposizione, ovvero l'84,4%.

I MALATI

Nelle ultime 24 ore è calata la percentuale di positività su tamponi processati, soprattutto quelli molecolari. Stando ai dati diffusi dalla Regione, su 6.950 tamponi molecolari sono stati rilevati 265 nuovi contagi con una percentuale di positività del 3,81% (il giorno precedente era del 7,52%). Sono inoltre 3.459 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 189 casi (5,46%, in calo rispetto all'8,31% registrato lunedì). I decessi sono 15, ai quali si aggiungono tre morti pregresse. Sei fanno riferimento alla provincia di Udine. I morti complessivamente ammontano a 2.131: 509 a Trieste, 994 a Udine, 481 a Pordenone e 147 a Gorizia. Solo nell'ultimo mese ci sono state 723 vittime, tra i peggiori dati d'Italia. Restano stabili i ricoveri nelle terapie intensive (63), mentre quelli in altri reparti risalgono a 691 (erano 680 il giorno precedente). I clinicamente guariti salgono a 1.380, mentre diminuiscono le persone in isolamento che risultano essere 11.831. Dall'inizio della pandemia in Fvg sono risultate positive complessivamente 61.373 persone con la seguente suddivisione territoriale: 12.562 a Trieste, 26.945 a Udine, 13.589 a Pordenone, 7.506 a Gorizia e 771 da fuori regione.

CASE DI RIPOSO

Nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 22 casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari risultati contagiati all'interno delle stesse strutture sono in totale 18. Nuovi contagi anche alla casa di riposo Asp Ardito Desio di Palmanova: 31 ospiti e 9 operatori sono risultati positivi al test del Covid-19. Dei 9 operatori, 7 sono lavoratori di una cooperativa esterna e due alle dirette dipendenze dell'Asp. «Abbiamo isolato due nuclei della struttura e monitoriamo giorno e notte la salute degli ospiti. Ad ora tutti sono asintomatici o con lievi sintomi e nessuno necessità di ricovero ospedaliero. Teniamo in stretta osservazione tutte le 87 persone che accogliamo, evitando contatti non necessari e proseguendo con la capillare opera di controllo», ha spiegato il dirigente dell'Asp, Claudio Kovatsch. «La situazione è sotto controllo. L'allerta è ai massimi livelli e sono in costante contatto con la dirigenza dell'Asp», ha aggiunto il sindaco di Palmanova, Francesco Martines. Degli 87 ospiti, 66 sono già stati vaccinati (prima dose), per ottenere un'alta protezione dal virus.

OSPEDALI

Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di quattro infermieri e tre Oss; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di un terapista della riabilitazione, due infermieri, un amministrativo e due Oss; nell'Azienda sanitaria del Friuli occidentale, di un terapista della riabilitazione di due infermieri; al Centro di riferimento oncologico di Aviano di un operatore tecnico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA