IMPRESE

TOLMEZZO Il mondo produttivo della regione lancia un forte grido d'allarme a fronte del protrarsi delle chiusure anti-contagio e dell'incertezza sul futuro. Riapriamo subito le fabbriche, perché è in gioco la sopravvivenza stessa della montagna, è il grido di allarme lanciato da Nicola Cescutti, coordinatore della Delegazione Alto Friuli di Confindustria Udine. La preoccupazione delle imprese è acuita, oltre che dai mancati pagamenti delle scadenze di marzo, dagli ordini posticipati o addirittura annullati, anche perché le imprese d'oltreconfine stanno continuando a lavorare. Anche il nuovo Decreto evidenzia Cescutti ha dato la possibilità di riaprire soltanto a determinate, limitatissime tipologie industriali. Di conseguenza è ancora troppo esiguo il numero di aziende, dislocate sia nelle aree industriali, sia nelle valli, cui viene concessa la facoltà di riprendere la normale attività lavorativa. In questi giorni prosegue Cescutti ho avuto numerosi contatti telefonici con i colleghi imprenditori dell'area montana, i quali mi hanno trasferito tutta la loro preoccupazione, oserei dire disperazione, sull'incertezza di riuscire ad aprire alla data prevista, ma non certa del 4 maggio prossimo.

IL DECRETO

Cescutti, poi, entra nel merito del Decreto liquidità, rilevando che è impensabile che un'impresa debba indebitarsi per far fronte alla liquidità immediata e necessaria per la sopravvivenza ed il mantenimento del personale. È un indebitamento, questo, originato solo dall'emergenza Covid-19. Non è legato, dunque, alla volontà di fare nuovi investimenti, ma è dettato dalla sola necessità di non chiudere. Il coordinatore della Delegazione di Tolmezzo conclude assicurando che le imprese della montagna sono in grado di garantire la totale adozione delle misure di sicurezza alle proprie risorse umane contro il COVID-19. A proposito di ciò il gruppo Marelli, di cui fa parte l'Automotive Lighting di Tolmezzo, ha annunciato di aver sottoscritto con i sindacati l'accordo quadro per mettere in atto le migliori misure di protezione possibili per tutti i dipendenti dell'azienda, tali da consentire la progressiva ripresa in sicurezza delle attività, nei tempi e nei limiti che saranno definiti dalle autorità governative.

LEGNO ARREDO

Consentire a chi ha merce in consegna di portarla e montarla nella casa del cliente nel rispetto delle regole sanitarie arriva dal gruppo Home furniture di Confcommercio provinciale di Udine. La situazione è molto pesante per il legno-arredo, comparto da oltre 3.200 aziende e 20mila addetti tra Pordenone e Udine. Secondo il gruppo: È necessario che le istituzioni si rendano conto dell'urgente bisogno di liquidità generato dall'interruzione forzata delle attività, emergenza che si ripercuote sui pagamenti dei fornitori e sulla possibilità di onorare anche impegni presi in precedenza, per chi ha rinnovato le campionature o ha investito nella ristrutturazione.

CONFESERCENTI

Il direttore della Confesercenti del Friuli Venezia Giulia, Alberto Cicuta, si rivolge direttamente al governatore Fedriga: La Regione Campania ha stanziato oltre 600 milioni di euro per i ceti meno abbienti e le imprese, contro i circa 40 della nostra Regione. Con le dovute proporzioni in termini di abitanti e di Pil avrebbe invece dovuto stanziare a favore dei cittadini e delle imprese circa 200 milioni. Se le imprese non sopravvivono non potrà più stare in piedi la sanità regionale e nemmeno il suo apparato burocratico.

IL SINDACATO

Sul fronte delle aperture, a mettere però in guardia su pericolose fughe in avanti è il segretario regionale della Cgil, Villiam Pezzetta, secondo cui è fondamentale vigilare sulle condizioni di sicurezza nelle aziende dove già si lavora. Quello che serve sono nuove regole e procedure per garantire condizioni di sicurezza sia all'interno delle aziende. In gioco non c'è soltanto il diritto alla salute e alla sicurezza di ogni singolo lavoratore, ma la salute e la sicurezza di tutti ha concluso il sindacalista.

IL PD

Fedriga faccia regia tra sindacati e categorie economiche per dare al Governo un piano è l'invito lanciato ieri dal consigliere regionale del Pd, Franco Iacop. La Fase 2 non comincia a forza di lamenti e di suppliche al Governo: servono proposte e capacità di coordinamento ha aggiunto la deputata Debora Serracchiani. Nessuna fuga solitaria in avanti, ma è umiliante per la nostra specialità regionale essere dietro a Regioni ordinarie in capacità di proposta e dialogo con il Governo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

