ECONOMIA

UDINE Potrebbe essere un lunedì bollente, domani, sul fronte industriale e sindacale. Mentre è in programma un incontro ai massimi livelli tra rappresentanti degli industriali e Governo regionale per discutere della ripartenza delle attività, i sindacati della metalmeccanica sono pronti a dichiarare sciopero se alcune realtà, in particolare della provincia di Udine, dovessero aprire e i lavoratori non se la sentissero di timbrare il cartellino. Ovviamente per motivi legati di sicurezza rispetto a contagi da Coronavirus.

L'ALLERTA DEI LAVORATORI

L'hanno lanciata ieri, dichiarando lo stato di agitazione, le segreterie udinesi di Fiom Cgil e Uilm e la segreteria regionale Fim Cisl. «Proclamiamo lo stato di agitazione di tutto il settore metalmeccanico in attesa di un intervento da parte del prefetto al quale invieremo la segnalazione di tutte le aziende che per noi non hanno alcun motivo per ripartire», hanno affermato. I sindacati fanno i nomi delle realtà che starebbero preparandosi alla riapertura «ben prima di quanto indicato dal Governo».

In sintesi, «le imprese della provincia, capeggiate dai grandi gruppi industriali come Pittini, Danieli, Dl Radiators e Gruppo Cividale hanno deciso di riprendere l'attività produttiva». In qualche caso, secondo la ricostruzione dei sindacati, si sarebbero «già richiamate le squadre per l'attività preparatoria», specifica Maurizio Marcon, segretario generale della Fiom Cgil.

«INTERVENGA IL PREFETTO»

«Chiediamo di porre la massima attenzione rispetto alle richieste di apertura, prima di autorizzarle, per sventare i tentativi i da parte delle aziende di forzare le maglie del Dpcm, in particolare nei confronti di queste importanti realtà industriali». In Veneto diverse aziende, proprio della metalmeccanica, si stanno preparando ad aprire i battenti già domani e la preoccupazione è che un tale scenario si replichi in Friuli Venezia Giulia. Solo a Udine ci sono state 800 domande al prefetto per l'autorizzazione a produrre nonostante il fermo. «Questa prospettiva è pericolosa», hanno aggiunto Marcon e i colleghi di Uilm e Fim Fvg perché, «oltre a essere incomprensibile e ingiustificata», rappresenta «lo sparo dello starter della gara a ricominciare per le centinaia di aziende udinesi che hanno chiesto a loro volta la deroga al prefetto, adducendo fantomatici legami con improbabili filiere produttive, pur di giustificare la ripresa indiscriminata». Una azione corale che, secondo i sindacati, «rischia di vanificare il sacrificio delle migliaia di cittadine e cittadini che rispettano le regole».

CATEGORIA INQUIETA

Da giorni il mondo industriale morde il freno per la ripartenza e a spingere in questa direzione non è solo il settore metalmeccanico. Interprete del sentire comune la presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, che non più tardi di mercoledì scorso, garantendo aveva detto: «Le imprese che sono in grado di ripartire la tutela della sicurezza del personale devono poterlo fare». Concetto ribadito ieri con una lettera al presidente della Regione.

INTERVENTO DEM

Un Friuli Venezia Giulia «sempre più restrittivo non convince» il segretario regionale del Pd, Cristiano Shaurli, che ieri ha sostenuto: «Sarà necessario stilare dei patti con cittadini e società regionale, fidarci di loro, dell'impegno e rispetto delle regole che hanno dimostrato», per «un lento ma necessario avvicinamento alla normalità». Shaurli si è detto ben lontano «da un irresponsabile apriamo tutto» ma, ha aggiunto, «fra industriali che chiedono riaperture impegnandosi a un patto per la sicurezza dei lavoratori e istituzioni che negano l'ora d'aria a disabili e bambini o impongono mascherine introvabili nei negozi sembra esserci una distanza importante».

Antonella Lanfrit

