MALTEMPO

UDINE Proseguirà stamattina la conta dei danni causati dal maltempo che ieri ha interessato l'intero Friuli Venezia Giulia e in particolare la montagna tra frane, smottamenti, allagamenti e blackout. Circa un centinaio gli interventi portati a termine dalle squadre dei Vigili del Fuoco e della protezione civile con le prime grane nella mattinata di ieri per uno smottamento che ha interessato la strada regionale 465 tra i comuni di Cercivento e Ravascletto, già tra l'altro colpito nell'autunno del 2018 con Vaia. Alberi abbattuti e interruzioni della corrente elettrica si sono poi registrati tra Tolmezzo dove il vento forte ha anche fatto volare alcune coperture in lamiera delle case in centro città, Campoformido, Pasian di Prato, Sappada e Forni Avoltri; allagata invece un'abitazione in comune di Tarcento. Chiuso il guado sul Lumiei a Socchieve così come il Passo di Monte Croce Carnico lungo la statale 52 Bis tra Paluzza e Mauthen causa rischio valanghe. Off limits pure la strada 251 a Barcis nella montagna pordenonese per l'esondazione del Torrente Cellina con l'isolamento Claut, Cimolais ed Erto e Casso che sono raggiungibili unicamente dal Veneto;chiusi pure i guadi di Rauscedo e di Murlis sul Meduna. Attualmente il fiume Tagliamento, che ha raggiunto il livello di 2.76 metri a Venzone alle 18 di ieri, è in aumento. Il picco di piena a Latisana è previsto nella notte ma si dovrebbe mantenere sotto il livello di secondo presidio. Nel frattempo le mareggiate sulla costa hanno nuovamente danneggiato l'arenile di Lignano Sabbiadoro e Pineta, una notevole alta marea ha eroso per decine di metri la spiaggia tra la Terrazza a Mare e il farro rosso, solo in parte salvaguardata dai sacconi o big bag bianchi riempiti sul posto di sabbia proprio nell'intento di contrastare gli effetti erosivi delle mareggiate. A Marina Uno, dopo aver avvisato tutti i diportisti è stata messa in funzione nel primo pomeriggio con il cambio di marea la barriera che fa in modo di lasciare fuori dallo specchio acqueo del marina, tutte le ramaglie portate in superficie dal fiume Tagliamento. L'intera zona costiera è stata interessata dal'acqua alta che ha raggiunto il picco di 1.25 metri a Grado.

L'EVOLUZIONE

Nelle ultime ore è proseguito l'afflusso di forti correnti umide meridionali verso le Alpi orientali. La quota neve, riferisce la Protezione civile, è gradualmente risalita nella mattinata di ieri attestandosi sui 1800-2000 metri sulle Prealpi, 1600-1800 sulle Alpi, a quote leggermente inferiori al confine con l'Austria ed il Veneto. Da inizio episodio sono caduti oltre 416 millimetri a Barcis, 308 a Tolmezzo, 228 in val di Resia, 125 a Cave del Predil, 80-90 sulla Pedemontana, 30-50 sulla media pianura. Il vento ha raggiunto i 120 chilometri orari sul Matajur, 139 chilometri orari sul Rest. Complessivamente da inizio evento sono stati circa 400 i volontari della Protezione civile attivi sul territorio, mentre al Nue sono giunte finora un centinaio di chiamate per interventi tecnici urgenti. Tutti i comandi provinciali dei vigili del fuoco hanno i moduli di colonna mobile regionale) pronti a partire ed è stato già predisposto il richiamo in turno di personale libero dal servizio qualora si rendesse necessario. Inoltre da disposizioni nazionali sono pronti a muovere alla volta del Friuli Venezia Giulia altri contingenti di Colonna mobile dislocati in Regioni d'Italia attualmente non interessate da allerte meteo. Tutte le sale operative dei Comandi Provinciali del Friuli Venezia Giulia sono in costante contatto con la sala operative della Direzione regionale dei vigili del fuoco che in coordinamento con il Centro operativo nazionale è pronta a reperire ed inviare tempestivamente qualunque risorsa che si rendesse necessaria a contrastare eventi climatici avversi.

