METEO

UDINE Precipitazioni record, strade e cantine allagate, vigne sott'acqua, fiumi al limite del livello di guardia, frane e smottamenti. Tra la nottata e la giornata di ieri il maltempo si è fatto nuovamente protagonista in Friuli con decine e decine di interventi da parte di Vigili del Fuoco e Volontari di Protezione Civile.

CASA MINACCIATA

Il fronte più critico si è registrato in comune di San Pietro al Natisone dove una famiglia è stata evacuata dalla propria abitazione in quanto una frana in movimento, causata dalle piogge insistenti delle ultime ore, minaccia di scendere a valle. Sul posto, in località Tarpezzo, assieme ai pompieri anche il sindaco Zufferli e l'assessore regionale alla protezione civile Riccardi Riccardi che nel corso del pomeriggio ha svolto un sopralluogo sui territori più colpiti. Sempre a San Pietro allagamenti nel magazzino comunale e nella casa di riposo. Nelle valli del Natisone, dove si è registrato il record di pioggia alle Malghe Mersino, sul monte Matajur, con 300 millimetri nelle ultime 24 ore, si è verificato uno smottamento in un tratto di strada nei pressi di Stregna; in un altro punto il torrente Alberone è esondato, riversando 80 cm d'acqua sulla carreggiata e di fatto bloccando la circolazione lungo l'ex provinciale di Azzida. «Fortunatamente le opere di arginatura finanziate dalla Protezione civile regionale hanno sortito gli effetti sperati contenendo l'impatto dell'acqua» ha dichiarato al termine del giro ispettivo il consigliere regionale Sibau. A Cividale problemi nelle frazioni di Gagliano, Fornalis, Purgessimo così come a Sanguarzo e a Cialla.

IL NATISONE IN PIENA

Di primo mattino la popolazione di Premariacco si è riversata sulle sponde del fiume Natisone, in prossimità del ponte Romano per verificare la piena del corso d'acqua che ha riportato alla memoria le alluvioni del 1958 e del 1998. A monitorare la situazione il sindaco Roberto Trentin e i volontari comunali della PC. Ma tutti gli altri fiumi si sono ingrossati in Friuli, lo Judrio a Prepotto ha raggiunto i 2 metri alle ore 8 mentre sono stati impegnati i bacini del rio Rivolo a Buttrio, del Corno di Cividale a Corno di Rosazzo e i canali scolmatori in destra Torre, in comune di Pavia di Udine. A Palmanova è stato chiesto al Consorzio di Bonifica che effettui delle manovre alle paratie in modo da deviare nello scolmatore parte del flusso del canale Milleacque in modo da preservare il paese di Jalmicco.

DA UDINE ALLA BASSA

Viabilità interrotta anche in altri comuni della provincia, da Manzano a Mortegliano, da Gonars a Ruda per diverse segnalazioni di allagamenti di abitazioni, strade e sottopassi invasi dall'acqua, smottamenti, esondazioni di rii e canali. Oltre un centinaio a metà pomeriggio le chiamate ai centralini dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di via del Popone. 263 complessivamente i volontari della protezione civile al lavoro in 37 comuni. Il forte vento di scirocco, unito al picco dell'alta marea, ha causato durante la scorsa notte una mareggiata che ha visibilmente eroso le spiaggia di Lignano e Grado. Dall'isola del Sole il sindaco Raugna ha raccontato che «in quindici minuti è stato rovinato il lavoro di ripascimento della nostra spiaggia che stiamo portando avanti da anni. Non ci abbattiamo e stiamo già lavorando per il ripristino: non c'è tempo da perdere per salvare una stagione turistica già messa a dura prova dal Covid-19». Com'era accaduto lo scorso autunno, l'acqua ha nuovamente creato problemi: sulla zona costiera si è registrato un picco di alta marea di 1,18 metri alle 22.10 di ieri, con fuoriuscita dell'acqua nella zona del porto. Sul posto i Vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile comunale.

EVOLUZIONE METEO

Nel corso del pomeriggio ci sono stati dei rovesci residui, così come in serata e vento moderato in ulteriore attenuazione. Per domenica però, è previsto un nuovo peggioramento con piogge via via più diffuse, più abbondanti in pianura e sui monti, meno su Tarvisiano e costa. Lo Scirocco moderato sarà ancora una costante.

