SOLIDARIETÀ

UDINE Anche la Staffetta Telethon Udine 2020 si è conclusa. La manifestazione non si è potuta tenere in presenza ma, per il Comitato Staffette Telethon Udine, la cosa più importante era esserci a sostegno della ricerca contro le malattie genetiche rare della Fondazione Telethon. L'abbraccio virtuale, nonostante l'impossibilità di correre insieme, è stato un successo e la scelta di utilizzare un'app (in collaborazione con Technogym) ha permesso di coinvolgere 279 le squadre scese in campo dal 12 al 20 dicembre, per un totale di quasi 7mila persone.

«Il bilancio è positivo - commenta il presidente del Comitato Marco de Eccher - Temevamo che le adesioni non fossero all'altezza delle passate edizioni. Invece la solidarietà dei friulani ci ha piacevolmente sorpreso. L'utilizzo dell'app ha creato qualche piccolo disguido, specie tra i meno tecnologici', ma la cosa più importante era esserci». Ma l'edizione digitale ha permesso adesioni da tutto il mondo, anche da Afghanistan, Angola, India.. rendendo l'edizione 2020 la più internazionale di sempre. Anche i militari italiani in Iraq hanno schierato due squadre - selezionate tra gli uomini e le donne delle varie Task force in cui è articolata l'operazione Prima Parthica' - che si sono passate il testimone nell'area dell'aeroporto di Erbil, nel Kurdistan iracheno.

