(al.pi.) Il sindaco Pietro Fontanini ha firmato una nuova ordinanza e l'ex caserma Cavarzerani resta in quarantena fino al 20 ottobre. La decisione è stata presa ieri, alla scadenza del provvedimento firmato il 5 ottobre con la quale veniva istituita la zona rossa nell'ex caserma di via Cividale alla luce di un tampone positivo al Covid tra gli ospiti. Qualche giorno dopo, i test effettuati sugli altri richiedenti asilo hanno rilevato ulteriori 32 positività. Da qui, la scelta di prorogare l'isolamento per evitare la possibile diffusione del coronavirus.

«I tamponi sono stati effettuati in giorni diversi dal Dipartimento di Prevenzione ha spiegato l'assessore alla sicurezza Alessandro Ciani -, e la quarantena si conta dal momento in cui vengono fatti, non dall'esito. Poiché le date delle ultime positività rilevate risale al 7 e all'8 ottobre, il divieto di ingresso e uscita dalla struttura sarà prorogato fino al 20 del mese. Nei prossimi giorni, sarà effettuato il secondo giro dei tamponi e attendiamo che ci comunichino i risultati».

Allo stato attuale, all'interno della Cavarzerani ci sono circa 190 migranti e lunedì scorso alcuni di essi hanno protestato, pacificamente, per chiedere di essere trasferiti in un luogo diverso rispetto ai positivi; la protesta è rientrata in poco tempo, grazie anche all'intervento dei mediatori culturali. Rimane il fatto, però, che l'ex caserma si è dimostrata un luogo assai sensibile alla possibilità di contagio e alla nascita di focolai: quella di ieri, infatti, è la quinta ordinanza sindacale di istituzione, o proroga, della zona rossa. Già a fine luglio, nella struttura erano state trovate alcune positività e il fatto che all'interno non ci siano spazi separati ha spinto le autorità a porre in lockdown l'intero compendio con tutti gli ospiti (al tempo erano circa 400 persone), un provvedimento prorogato diverse volte (scatenando, ad inizio agosto, anche una protesta dei migranti), e scaduto solamente il 25 agosto, quando tutti i tamponi fatti risultarono negativi. Tempo un mese e, di nuovo, la Cavazerani è tornata zona off limits, sotto la sorveglianza delle forze dell'ordine e della Polizia Locale, aiutati, nei controlli, dalle telecamere installate quest'estate dalla Protezione Civile per evitare tentativi di scavalcamenti dei muri. La prossima settimana si saprà se la quarantena dovrà essere prolungata ancora, nella speranza che non si avvii ancora una volta un loop di ordinanze: un aiuto, in questo senso, potrebbe arrivare dal progetto, per cui la Prefettura ha ottenuto il via libera dal Ministero dell'Interno, che servirà a creare spazi separati interni alla ex caserma, suddividendo gli ospiti in gruppi più piccoli in modo da facilitare il tracciamento e il contenimento del contagio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA