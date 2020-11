I NUMERI

UDINE Gli operatori sanitari sono sotto stress da mesi, bardati per lunghi turni e quotidianamente a contatto con il Coronavirus. E ora la pressione cresce, non solo per il costante aumento dei ricoveri, ma per il personale che risulta positivo, non poche unità purtroppo. All'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale (AsuFc) è positivo al Covid un addetto su 20, un dato che include, oltre agli operatori sanitari, anche il personale amministrativo. La curva, monitorato dal 1 marzo scorso con un totale di oltre 76mila tamponi eseguiti, ha visto durante la prima ondata solo qualche lieve picco di contagi tra il personale il 15 marzo e il 19 aprile. Durante l'estate medici, infermieri e gli altri addetti non hanno registrato positività, una linea piatta che poi, però, ha ripreso a salire a settembre, fino ad impennarsi paurosamente dal 18 ottobre. I più colpiti tra i dipendenti dell'AsuFc sono gli infermieri con 179 casi positivi, seguiti dagli operatori sociosanitari che contano 69 positività e si tratta, in entrambi i casi, di personale non facilmente sostituibile, figure ricercate ma introvabili. Colpita anche la dirigenza medica con 43 positivi e, ancora 12 fisioterapisti 10 assistenti amministrativi. Dagli impiegati ai logopedisti, dagli operatori tecnici ai dirigenti, il Coronavirus non ha risparmiato alcun profilo professionale della sanità, compresi quattro medici specializzandi. Finora la più alta concentrazione di casi positivi l'ha registrata il Pronto soccorso con 17 casi. Poco meno, 14, quelli al dipartimento di medicina riabilitativa. Sette, invece, i casi tra i reparti di anestesia e rianimazione e dieci tra il personale delle piattaforme chirurgiche. Tra i reparti del principale ospedale, il Santa Maria della Misericordia, la preoccupazione è palpabile, c'è il timore di non riuscire a far fronte a un'emergenza che a primavera aveva solo sfiorato le strutture sanitarie della regione, paragonata ad oggi. Il rischio è quello di non riuscire a garantire nemmeno quelle prestazioni che ancora oggi, seppure a fatica, sono ancora erogate, se continua così possiamo chiudere l'ospedale per assenza di personale commenta con tono amaro un operatore. Anche il distretto sanitario di Cividale registra alcuni casi tra la direzione, il centro di salute mentale e tra gli operatori che si occupano dell'area degli anziani e delle cure primarie. E così pure per la piattaforma materno infantile e per quella delle ambulanze. Parallelamente la curva si è impennata anche tra chi opera sul territorio: medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. Anche qui la curva ha lo stesso andamento in salita. I tamponi fanno emergere nuovi casi positivi ogni giorno e il laboratorio lavora a pieno ritmo tanto che in una sola giornata ha ricevuto oltre 4.300 richieste. Una situazione che s'inserisce in un quadro dove i pazienti continuano ad arrivare e a essere ricoverati. 125 i pazienti Covid al Santa Maria della Misercordia (il dato è aggiornato alle ore 12 del 19 novembre), che gestisce il carico più elevato, seguito dall'ospedale di Palmanova-Latisana dove si contano 91 pazienti, mentre 33 sono ricoverati al presidio ospedaliero San Daniele Tolmezzo e altrettanti in Rsa a Gemona. Numeri difficili da fronteggiare, considerando che un operatore su venti per diversi giorni non può andare al lavoro, tra il periodo di quarantena e l'attesa dell'esito di un tampone che confermi la negatività prima di fare nuovamente ingresso in ospedale e riprendere la propria attività.

Lisa Zancaner

