EROI AL LAVORO

UDINE Sono 3.599 i punti vendita di alimentari in Friuli Venezia Giulia non soggetti alle regole di chiusura dettate dai provvedimenti governativi contro il coronavirus. Impiegano 11.182 persone. Le farmacie sono invece 792 con 1.961 addetti. Se si contano tutte le tipologie di esercizi commerciali e servizi alla persona che possono restare aperti, in Fvg si arriva a 7.995 punti, con 17.867 dipendenti. È quanto mostra una elaborazione di Unioncamere e Infocamere sui dati del Registro delle imprese delle Camere di Commercio. In regione i punti vendita di alimentari sono suddivisi in 1.958 negozi al dettaglio, 25 ipermercati, 462 supermercati, 49 discount, 1.090 minimercati e 15 punti vendita al dettaglio di surgelati. Numeri importanti. Tanto che ieri il consigliere regionale Cristian Sergo (M5) è intervenuto per sollecitare «Il potenziamento del servizio a domicilio per salvaguardare i posti di lavoro e garantire la sicurezza di operatori e clienti». Il riferimento è alla grande distribuzione. A preoccupare Sergo è «Il dibattito sulla possibilità di ridurre le ore di apertura durante la settimana e di chiudere i supermercati la domenica». Decisione già operativa in alcune realtà. Secondo il consigliere pentastellato, le riduzioni sono attuabili «Purché siano mantenuti i livelli occupazionali: per farlo è necessario, oltre che utile in questo periodo, dare impulso alla spesa a domicilio, dedicando parte del personale a tale servizio». Un'opzione che avrebbe, tra l'altro, il vantaggio di «Ridurre i tempi, oggi spesso lunghi, per effettuare gli ordine e garantire maggiore capillarità sul territorio, accorciando ulteriormente gli spostamenti e, di conseguenza, il rischio di contagio».

VIDEO PER CRESCI ITALIA

Una sollecitazione, quella del consigliere, che si aggiunge ai diversi temi e problemi che le aziende del commercio si trovano a gestire, soprattutto quelle più piccole o quelle che sono state costrette a chiudere a seguito dell'ulteriore stretta sugli spostamenti decisa dal Governo. Per loro sono importanti i provvedimenti di sostegno inclusi nel decreto Cura Italia, ma occorre far presto a conoscerli e ad avviare le eventuali pratiche. Confcommercio Udine ha così realizzato un video con ogni informazione su credito d'imposta per i canoni di locazione, cassa integrazione in deroga, rinvio degli adempimenti contributivi e delle scadenze fiscali, congedo speciale e voucher babysitting. «Un'iniziativa che contiamo possa essere d'aiuto agli imprenditori e ai loro collaboratori per comprendere in maniera immediata i contenuti del provvedimento governativo», ha affermato il presidente Giovanni Da Pozzo.

MOLTE RICHIESTE PER EXPORT

Alla Camera di Commercio di Pordenone-Udine continuano a mantenere aperti alcuni sportelli considerati servizi essenziali, pur in questo contesto di emergenza sanitaria. Uno di questi è l'ufficio Commercio estero che rilascia i certificati di origine, necessari per le aziende che devono attestare l'origine dei prodotti esportati. Poiché le richieste «Sono numerose anche in questo momento», certifica l'ente camerale a dispetto delle frontiere chiuse che sembrano sorgere ovunque per contenere il coronavirus, l'ufficio resta aperto tutte le mattine dal lunedì al venerdì. C'è anche la possibilità di ottenere i certificati in modo veloce, attivando «stampa in azienda», secondo le modalità indicate sul sito camerale e che consentono di non spostarsi. (A.L.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA