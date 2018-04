Alimentare Watson, ecco cosa mangiano gli astronauti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EVENTOUDINE Scoprire cosa mangiano gli astronauti, cosa cucinavano gli antichi romani, di cosa si nutrivano i preistorici, ma anche preparare biscotti e marmellate, imparare a fare il formaggio e le candele con vera cera d'api, toccare farine diverse e camminare nel grano, modellare piatti in ceramica, andare alla ricerca della memoria dei semi e delle piante selvatiche. È tutto pronto per l'avvio della seconda edizione di Alimentare, Watson!, il Festival sul cibo dedicato ai bambini, in programma domani e domenica in vari luoghi del centro...