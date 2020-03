LA CATEGORIA

UDINE «Agenti di commercio tutti fermi. Fanno eccezione, quanti sono impegnati nei settori alimentare e farmaceutico, sebbene anche per loro il lavoro sia ridotto».

A fronte di tale situazione, queste figure professionali per ora possono sperare di godere di 600 euro una tantum. Pur avendo avuto rassicurazioni al riguardo, in provvedimento nero su bianco ancora non c'è. È il quadro che traccia il presidente del Comitato regionale Fvg Agenti di Commercio di Confcommercio, Massimiliano Pratesi, affrontando i problemi generati dall'epidemia da Coronavirus. «Sono 4.786 i colleghi attivi in regione, su 225mila a livello nazionale», spiega, evidenziando che nella categoria il timore più diffuso è che «le aziende mandanti, ferme per il blocco produttivo, chiudano il rapporto con i propri agenti, inviando la disdetta della collaborazione».

LE PREOCCUPAZIONI

Oltre a essere connesse al contingente sono generate da uno sguardo che volge già al futuro. C'è un ulteriore ragionamento che si è imposto alla categoria a seguito del repentino stravolgimento economico e delle abitudini determinato dall'epidemia. Ed è il dilagare dell'e-commerce, che «inevitabilmente incide sull'intermediazione», cioè proprio sullo specifico dell'agente di commercio, l'anello di congiunzione tra chi produce e chi vende. Il processo, naturalmente, era già in corso, ma in poche settimane l'accelerazione è stata evidente. «Bisognerà fare un ragionamento e verificare in quali settori l'intermediazione avrà ancora un senso e un valore», afferma il coordinatore Pratesi. Per ora le chiusure forzate del settanta per cento delle attività hanno azzerato il lavoro di gran parte della categoria.

UN ESEMPIO PER TUTTI

È dato dagli agenti operanti nell'hotellerie, coloro cioè che riforniscono gli hotel del necessario da far trovare in camera e negli spazi comuni ai clienti: «Gli ordini sono a zero», certifica Pratesi. La rappresentanza nazionale della categoria Fnaarc, guidata da Alberto Petranzan, ha richiesto al Governo la possibilità di destinare il 50% dell'avanzo di esercizio dell'Enasarco riferito all'anno 2019, fatti salvi gli equilibri di bilancio, a sostegno degli agenti di commercio che si trovano a dover affrontare una grave emergenza lavorativa ed economica. Già considerato positivo, nel frattempo, uno degli interventi messi in atto dalla Regione e contenuti nella legge emergenziale varata l'11 marzo, «perché dà la possibilità di avere liquidità, strategica per la ripartenza, a un tasso agevolato». Il riferimento è al provvedimento, già operativo perché è stato approvato anche il relativo regolamento, che concede finanziamenti agevolati da un minimo di 5mila a un massimo di 300mila euro, con un tasso di interesse dello 0,5 per cento. Pratesi considera l'attuale crisi «molto più grave di quella del 2008 perché coinvolge non solo la dimensione finanziaria dell'economia, ma anche quella dei consumi reali. Tuttavia, conclude, «ci sarà la possibilità di ripartire, cogliendo nuove opportunità di business con la consapevolezza di aver ritrovato dei valori che a volte avevamo dato per scontati».

Antonella Lanfrit

