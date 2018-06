Alcolici e gasolio di contrabbando Sequestrate 70 tonnellate di carburante

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I FENOMENIUDINE Transita sulle strade della provincia di Udine il fenomeno internazionale del contrabbando di gasolio e alcolici. È quanto emerge dalle attività di indagine poste in essere dalla Guardia di Finanza di Udine che nel corso dell'ultimo anno e mezzo, grazie all'azione combinata di controllo del territorio e dei transiti di merci sensibili dai Paesi confinanti, ha permesso di sequestrare 70 tonnellate di gasolio e di benzina. Non solo, le Fiamme gialle udinesi hanno anche documentato l'illecita introduzione nello Stato, per...