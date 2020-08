LA PIAGA

UDINE Un boccale di troppo, soprattutto per le donne. Il consumo, anche eccessivo, di alcolici, tocca da vicino il Friuli Venezia Giulia. È quasi una sorta di cultura nel territorio regionale, dalla tradizione dell'aperitivo, all'abitudine del calice di vino a pranzo e cena, ma l'eccesso è dietro l'angolo e il lockdown potrebbe lasciare strascichi anche in questo senso. «Le misure obbligate d'inibizione del contatto fisico, di controllo della libertà personale, di libera circolazione hanno avuto un impatto di contenimento sulla velocità di trasmissione del virus stesso, ma anche implicazioni individuali per comportamenti negativi per la salute sostengono gli esperti dell'Osservatorio nazionale alcol -. In tutto ciò un'abitudine che ha fatto registrare un aumento significativo è stato sicuramente il consumo di bevande alcoliche che, pur nella drastica riduzione legata alla chiusura di bar, ristoranti e riti della movida alcolica e dello sballo, ha fatto registrare nei canali di vendita online e di home delivery incrementi percentuali a tre cifre, incrementando verosimilmente l'esposizione a consumi dannosi e rischiosi di alcol, abitudini che hanno potuto avere tempo e ragioni per consolidarsi in oltre 60 giorni di isolamento».

DONNE BEVITRICI

Un quadro non certo rassicurante, soprattutto in una regione dove la prevalenza dei consumatori di almeno una bevanda alcolica è del 79,9% tra gli uomini e del 64,1% tra le donne, e in quest'ultimo caso il valore è superiore alla media nazionale. Così come superano il dato medio italiano i consumatori di aperitivi alcolici, mentre vino, birra e super alcolici sono superiori alla media solo per le donne, in particolare le consumatrici di birra che oggi rappresentano il 45,7%. (Rapporto Istisan 2020). E sempre i numeri dicono che in Fvg i consumatori a rischio (criterio Iss) sono il 27,5% tra gli uomini e l'11,7% tra le donne, anche in questo caso si tratta di dati ben superiori alla media italiana. Eppure, pur tra decine di fake news, la verità rimane una soltanto: l'alcol causa danni all'organismo, indebolendo il sistema immunitario. «Bevendo molto precisano ancora gli esperti - corriamo il rischio di facilitare l'infezione da coronavirus. Numerosi studi dimostrano che l'alcol rende difficile la giusta risposta a un patogeno dell'organismo».

LA PANDEMIA

Viene da chiedersi quale sia stato davvero l'impatto della pandemia sui consumatori di alcolici. In generale, sempre a detta degli esperti, «i servizi di alcologia, quelli territoriali per le dipendenze e i gruppi di lavoro delle strutture di prevenzione già non avevano la capacità di intercettare più del 9% della platea di consumatori dannosi oggi» e ipotizzano che questa platea si possa ampliare. Un'ipotesi a cui fa riferimento anche il direttore del dipartimento delle dipendenze di Udine, Enrico Moratti, pur rassicurando sul fatto che durante il lockdown sono state bloccate solo le attività ambulatoriali non urgenti anche per il servizio di alcologia. «Dopo la fase di emergenza, abbiamo registrato situazioni di utenti già in carico che hanno risentito non solo del lockdown, ma anche del periodo post lockdown con un aggravio delle loro condizioni». La buona notizia è che il trend dei nuovi utenti al momento «non mostra un aumento significativo, ma è presto per cantare vittoria. «Durante la chiusura spiega Moratti l'alcol è stato usato a scopo erroneamente terapeutico, anche per placare l'ansia e chi ha sperimentato quest'utilizzo sbagliato sottolinea degli alcolici, può essere considerato un soggetto a rischio. Vedremo tra qualche mese se ci sarà l'onda lunga». L'unico dato certo, per ora, è che l'abuso di alcolici non fa bene nemmeno contro il Covid.

Lisa Zancaner

