COMMISSIONE

UDINE Non sarà piaciuto a comitati e opposizione, il taglio degli alberi in piazzetta Belloni, ma non è piaciuto nemmeno al sindaco Pietro Fontanini che ha annunciato una verifica interna per fare chiarezza. «L'autorizzazione è intervenuto giovedì in commissione territorio e ambiente -, è stata data dagli uffici: sindaco e giunta erano all'oscuro di tutto. C'è un'indagine in corso, presieduta dal segretario generale che ha chiesto ai dirigenti dei tre uffici coinvolti, Verde pubblico, Patrimonio ed Edilizia privata, di riferire in merito a quanto accaduto. È un episodio che mi ha colpito e amareggiato ha aggiunto -: non tutte le piante dovevano essere abbattute per creare la pedana per superare le barriere architettoniche, se ne potevano salvare un paio. Pregherei anzi il presidente (Giovanni Govetto, ndr) di convocare un'ulteriore commissione sul tema, quando avremo tutte le documentazioni per capire come si sono svolti i fatti». La questione, infatti, pare per ora nebulosa: la delibera della giunta Honsell del 7 luglio 2017 recita che l'occupazione di Piazzetta Belloni e del giardino di Palazzo Morpurgo (per il cantiere ex Upim, ndr), di fatto, implica l'abbattimento/rimozione delle alberature esistenti e prevede che, per l'area verde progettata dall'architetto Avon negli anni 50, potrà essere ipotizzato un rifacimento diverso da quello attuale, che tenga conto della necessità di una migliore fruizione e collegamento con il sistema del verde e dei percorsi che la attraversano e la delimitano, con specifica attenzione al superamento delle barriere architettoniche, precisando che la predisposizione del progetto di ripristino e la sua realizzazione sarà a cura della ditta, sotto le indicazioni e la supervisione degli Uffici comunali. All'epoca, il testo aveva provocato dei malumori interni alla maggioranza, al punto che una decina di giorni dopo l'allora sindaco Furio Honsell aveva annunciato di aver trovato l'accordo con lo studio di progettazione del Palazzo Eden per tutelare il verde di Piazzetta Belloni. «Non si capisce cosa sia stato firmato nel 2017 con la delibera di giunta ha commentato il vicesindaco Loris Michelini -; se poi ci siano stati altri accordi verbali non lo so. Noi abbiamo appreso che la ditta ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione per l'intervento. La cosa è partita male fin dall'inizio. Comunque c'è l'impegno: noi interveniamo a riqualificare le parti verde e fare piantumazioni adatte al contesto». «Da quel che ho visto ha detto invece Govetto -, nella premessa di quella delibera si invitava la società a dialogare con l'amministrazione su quel versante; il dispositivo sostanzialmente autorizzava a procedere: quando la ditta ha fatto ulteriore richiesta di autorizzazione, si è guardato al dispositivo». Per sbrogliare la matassa, alcuni consiglieri hanno già chiesto l'accesso agli atti.

Alessia Pilotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA