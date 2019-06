Alberi pericolosi in via Pieri da domani i lavori per abbatterli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VIABILITÀUDINE Prenderanno il via domani - e proseguiranno sino al 30 giugno - i lavori di abbattimento di alcuni alberi in via Pieri: si tratta delle piante che sio trovano sul marciapiedi nor della via (nei pressi della Solari), nel tratto compreso tra via Cotonificio e via Chiusaforte. I lavori prevederanno inoltre la rimozione dell'attuale pavimentazione in porfido, sollevato dalle radici (che hanno anche sollevato tratti dell'asfalto) e la realizzazione di una nuova pavimentazione in calcestruzzo. L'abbattimento rientra nel piano di...