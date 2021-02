LE POLEMICHE

UDINE Non si fermano le polemiche sull'abbattimento di tre alberi in piazzetta Belloni. Dopo che il sindaco Pietro Fontanini ha spiegato di voler avviare una verifica interna per capire a chi si debba la decisione di cui la giunta era all'oscuro, Pierenrico Scalettaris (Pd) su Facebook commenta: «Che la Giunta fosse all'oscuro di tutto era evidente da subito. Allora perché arrampicarsi sugli specchi con balorde dichiarazioni invece di ammetterlo subito? Il vicesindaco dice una cosa e il sindaco tre giorni dopo l'esatto contrario. Può una città continuare a essere amministrata così? Due certezze comunque ci sono. Ci sono tre alberi in meno in centro città e nessuno chiederà scusa». E il collega dem Alessandro Venanzi, sempre sul social network ci fa una battuta: «Dopo le esternazioni di oggi sull'accaduto in piazzetta Belloni regaliamoci una risata (per non piangere)». Sul tema ritorna anche l'ex assessore comunale all'Ambiente Enrico Pizza: «Adesso è il sindaco a ordinare un'indagine interna per chiarire la catena di comando. Lasciando intendere che, tra i validi tecnici comunali, qualcuno di loro si sia preso questa responsabilità. Eppure, con la nostra giunta, avevamo una diversa modalità. Tutti gli abbattimenti, infatti, dovevano avere il visto dell'assessore all'Ambiente - toccava a me, insomma - che, nei casi più delicati, portava in giunta la decisione in modo da poter riflettere e prendere una decisione collegiale. Questo perché sapevamo bene che ogni abbattimento, a volte dovuto, era pur sempre una ferita per la città. Nessuno dei miei colleghi era felice di queste mie delibere - scrive Pizza sul social - ma, con senso di responsabilità, non ci siamo mai tirati indietro. Alberi malati, pericolosi o che causavano danni e richieste di rimborso. Questa modalità scrupolosa, però, determinava che l'abbattimento fosse proprio l'extrema ratio. Questa giunta, se ne deduce, ha invece cambiato la nostra modalità, visto che ora gli abbattimenti avvengono a loro insaputa. E di questo ne hanno tutta la responsabilità politica e d'immagine, altro che chiamare in causa i tecnici».

L'altra polemica che infiamma il capoluogo riguarda invece gli ultimi episodi di violenza, come la rissa in via Vittorio Veneto. Secondo il consigliere di Identità Civica Progetto Fvg Gianfranco Della Negra quanto accaduto «potrebbe essere solo la punta di un iceberg che a breve affonderà la nostra città» e «prima che le cose degenerino ulteriormente, bisogna agire con qualche azione deterrente. Per quanto mi riguarda mi sono sempre espresso a favore delle ronde a piedi che presidino certi punti nevralgici, formata da un componente delle forze dell'ordine e due militari, pronte a far intervenire un gruppo speciale d'intervento ove necessario. Questo non vuol dire militarizzare una città, ma semplicemente dare maggior sicurezza ai cittadini».

