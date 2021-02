AMBIENTE

UDINE Motoseghe ancora in azione e, questa volta, nel cuore della città. Ieri, infatti, in Piazzetta Belloni, sono stati tagliati alcuni pini neri nell'area verde che collega via Cavour a Piazza Duomo, proprio davanti al nuovo Palazzo Eden della Rizzani De Eccher. L'intervento ha subito scatenato nuove proteste e la risposta di Palazzo D'Aronco: «La possibilità di concedere alla proprietà di Palazzo Eden di eseguire interventi in piazzetta Belloni e Palazzo Morpurgo tesi al superamento delle barriere architettoniche presenti nell'area è stata decisa con delibera di giunta nel 2017 quando c'erano i nostri predecessori spiega il vicesindaco con delega al verde pubblico, Loris Michelini -. Sulla base di questo documento, e dato che nel passaggio da piazza Duomo a piazza Libertà sono presenti molti ostacoli per i cittadini con mobilità ridotta, si è deciso di accogliere il progetto della proprietà dell'immobile con cui vengono eliminati alcuni gradini per la cui realizzazione, purtroppo, si sono dovute sacrificare tre piante. Fortunatamente, l'ambiente è uno dei temi cui la cittadinanza è diventata più sensibile e il nostro programma ha tra le priorità la valorizzazione del verde pubblico, cosa che stiamo facendo con i massicci interventi per nuove piantumazioni. Questa sensibilità deve tuttavia dialogare con il superamento delle barriere: per questo abbiamo ritenuto che il progetto, che migliorerà la vita delle persone, andasse fatto».

SCALETTARIS

Il centrosinistra, però, smentisce: «La verità è che la giunta non sapeva assolutamente nulla del fatto che oggi sarebbero stati abbattuti gli alberi commenta il consigliere Pierenrico Scalettaris (Pd) -. Gli uffici hanno agito in totale autonomia perché non sanno o non hanno ricevuto indicazioni da parte degli assessori per quanto riguarda il verde urbano. Il parere che cita Michelini si riferisce esclusivamente al giardino Morpurgo e rimandava a un progetto per valutare come realizzare una rampa al posto degli scalini in piazzetta Belloni. Mai la giunta precedente aveva autorizzato l'abbattimento degli alberi né lo avrebbe fatto. Questa giunta continua ad allenarsi per le olimpiadi di arrampicata sugli specchi, disciplina per la quale è ormai la squadra favorita». «A suo tempo aggiunge Cinzia Del Torre (Pd) -, in giunta discutemmo a lungo sull'autorizzazione dello spazio del giardino di Palazzo Morpurgo come sede del cantiere, ma sembrava non ci fossero alternative. Tuttavia eravamo stati molto decisi nel non autorizzare l'abbattimento degli alberi di Piazzetta Belloni. Oggi, che i lavori sono quasi terminati, davvero non si comprende l'esigenza di abbattere alberi sani sopravvissuti indenni ai lavori. Se infatti il giardino di Palazzo Morpurgo, che i costruttori sono tenuti a ripristinare, può tornare ad essere splendido come era prima dei lavori, per avere di nuovo alberi così spettacolari, serviranno altri 50 anni». Tra i critici più accesi c'è l'ex consigliere Pd Mario Barel che già quattro anni fa si era battuto per salvaguardare dal cantiere il giardinetto progettato dall'architetto Avon; proprio in seguito ai suoi rilievi, nel luglio 2017, la giunta Honsell aveva annunciato un accordo con i progettisti del recupero ex Upim per la salvaguardia degli alberi di alto fusto e per il verde di pregio dell'area.

Alessia Pilotto

