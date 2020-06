ECONOMIA

TRIESTE Parte oggi la richiesta dei contributi a fondo perduto per sostegno alle strutture ricettive turistiche, commerciali, artigianali e dei servizi alla persona, a ristoro dei danni conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 e per il corretto riavvio delle attività. Dalle ore 8 di oggi fino alle ore 20 del 26 giugno sarà possibile presentare domanda, tanto che dalla Regione invitano gli aventi diritto a evitare il click day, sostenendo che solo una regolare e costante distribuzione degli accessi al sistema informatico potrà garantire la presa in carico progressiva delle stesse e quindi l'erogazione dei contributi entro i termini previsti. Ma oltre al rischio di intasamento elettronico, nel caso si verificasse una modalità click day (l'assessore Bini anche ieri ha ribadito che non serve intasare il sito, disponendo di fondi sufficienti a evadere ogni domanda), viene segnalato anche un altro punto critico, evidenziato da Confesercenti Fvg.

REALTÀ ESCLUSE

«Nei giorni scorsi è stata pubblicata la tabella con i codici Ateco ammessi per la richiesta del contributo regionale a fondo perduto - spiega Confesercenti - Dall'elenco emerge però come molte attività di commercio, non alimentare, siano state escluse dal contributo regionale. Una scelta non comprensibile, dato che abbiamo atteso a lungo la lista dei codici Ateco ammessi alla richiesta di contributi a fondo perduto deliberati dalla Giunta Regionale e dopo un primo elenco pubblicato nel sito della Regione il 4 giugno, dalla mattinata del 5 giugno è scomparso per poi ricomparire nella tarda mattinata dell'8 giugno. Nella nuova tabella, così come nella prima versione, parecchie attività commerciali, e non solo, sono escluse, con chiaro malcontento delle imprese, che ci hanno già contattati». Dall'associazione di categoria precisano come «è ovvio che le risorse non siano sufficienti a soddisfare tutti, ma a questo punto vorremmo capire secondo quale criterio sia stato scelto, e inserito, un codice Ateco ed escluso un altro. A nostro avviso sarebbe stato sufficiente prendere l'intero elenco ed escludere dai fondi quelli che durante lockdown hanno potuto continuare a lavorare».

BOLZONELLO IN CAMPO

Portavoce in consiglio regionale dei « molti colleghi professionisti e di numerosi titolari di partita iva» con ll'assessore regionale Sergio Emidio Bini è stato il capogruppo del Pd Sergio Bolzonello, che aveva fatto riferimaneto al «cao per le sovvenzioni a fondo perduto per le partite iva. Già è iniziato il caos legato al codice Ateco e numerosi titolari di partita iva (dall'agente di commercio all'artigiano) non risultano presenti nell'elenco e si ritrovano esclusi dalla possibilità di partecipare. Politicamente, come opposizione ci potrebbe anche andare bene, ma è il problema concreto che ci preoccupa e non la volontà di ottenere due righe sui giornali sulla base delle nostre perplessità. Credo che il Consiglio regionale Fvg debba intervenire perché, altrimenti, molte imprese verranno penalizzate». I successivi chiarimenti ricevuti dall'assessore Bini sono serviti a rassicurare anche l'esponente Dem, che ha preso atto che non sarà un click day e ha ringraziato l'esponente della giunta regionale.

