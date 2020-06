LAVORI PUBBLICI

UDINE (al.pi.) Giù tre strutture della ex caserma Osoppo entro l'estate. Il Comune di Udine ha affidato le opere di demolizione, bonifica e messa in sicurezza di alcuni edifici nel compendio della caserma di via Brigata Re: «Sono tre edifici contigui non recuperabili spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Loris Michelini - verranno abbattuti per lasciare spazio al piazzale e al social housing. Trascorsi i tempi tecnici, i lavori saranno eseguiti nel più breve tempo possibile durante l'estate».

L'INTERVENTO

È stato assegnato alla ditta lombarda Vitali spa: la somma stanziata dal Comune è di 1,135 milioni di euro (di cui 845.700 soggette a ribasso) e l'impresa si è aggiudicata il bando con una riduzione di circa il 32% (l'offerta è stata di 570.190 euro). Il cantiere rientra nell'ambito del mega progetto Experimental City: quasi 30 milioni di euro (tra pubblico e privato) che ridisegneranno il volto di Udine Est; oltre al piazzale, nell'area liberata dalle tre strutture da demolire saranno realizzati 76 alloggi di housing sociale: il Comune cederà una superficie di circa 11mila metri quadrati al Fondo Housing Sociale Fvg a fronte di un corrispettivo di 715mila euro. Nell'area dell'ex caserma l'amministrazione Fontanini ha apportato alcune modifiche al progetto originario per realizzare anche la nuova sede della Protezione Civile, un asilo nido, una scuola materna e un centro sportivo al coperto vicino ai campetti già previsti.

NON SOLO EDILIZIA

Gli effetti di Experimental City, però, si faranno sentire positivamente anche su un altro nodo importante: la viabilità di via Cividale, cui Michelini tiene in maniera particolare. Non a caso, il primo dei progetti a iniziare è stata proprio la rotatoria di piazzale Oberdan, in corso d'opera. «Stiamo procedendo speditamente commenta il vicesindaco - Sono soddisfatto per la viabilità perché gli interventi snelliranno i collegamenti della parte est della città, a cominciare dalla rotatoria sul piazzale, per continuare con la ciclabile lungo via Cividale e quella tra via Brigata Re e via Salvo D'Acquisto, fino alla sistemazione dell'incrocio con via Bariglaria e della stazione Fuc, cui si aggiunge la definizione della viabilità interna ed esterna alla caserma, riqualificando una parte della città. Ringrazio gli uffici per il grande lavoro svolto e che stanno ancora facendo per il completamento degli interventi, tenendo conto anche che sono stati rifatti tutti i piani di sicurezza post Covid». Il vicesindaco poi sottolinea l'importanza di alcuni aspetti del progetto: «In particolare spiega - il recupero del verde urbano, il parco che sistemeremo in modo che possa venire utilizzato dai cittadini. Mi inorgoglisce perché completa l'idea che abbiamo della città, con vari parchi, di diverse dimensioni, all'interno della città stessa, da fruire in sicurezza. Pensiamo ad esempio al bosco urbano che realizzeremo alla ex Piave e alla nuova area verde di via Castions». L'altro aspetto è quello dello sport: «Vogliamo usare uno degli edifici attigui ai campi sportivi, per farne un centro sportivo al chiuso, di cui il quartiere ha bisogno. Con il recupero dell'ex caserma restituiremo una serie di servizi a favore della comunità».

