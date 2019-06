Al via il piano tappabuche per sistemare i marciapiedi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GIUNTAUDINE Al via il piano marciapiedi da 500mila euro. Ieri la giunta ha approvato il progetto che ora andrà a gara d'appalto per la realizzazione di nuovi marciapiedi e la sistemazioni di quelli esistenti; le strade interessate saranno: via Valeggio, via Mameli, via Morosina, via Forni di Sotto, via Mantova, via Gorghi, via dei Rizzani, via Villalta, via Volturno, via Gabelli, via Cormor Alto, via Martignacco, via Baldasseria Media e via Molini. Si tratta di un primo lotto, cui, la prossima settimana, si aggiungerà la seconda tranche,...