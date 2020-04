«Anche per quando riguarda le aree balneabili la Regione si sta adoperando per garantire una ripresa sicura ai cittadini della Regione e un ritorno alla normalità per i gestori degli stabilimenti: Arpa sarà doppiamente impegnata sul fronte balneazione visto che l'agenzia è inserita nel Sistema nazionale di protezione dell'ambiente (Snpa) che sta lavorando per valutare come il coronavirus si comporti in acqua di mare o d'acqua dolce».

Lo afferma l'assessore regionale all'Ambiente e Sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro, in merito alla campagna di monitoraggio delle aree balneabili che l'Agenzia regionale per l'ambiente ha annunciato e il cui primo ciclo verrà effettuato tra lunedì 27 e martedì 28 aprile. I campionamenti verranno effettuati nella fascia di costa Lignano Sabbiadoro - Monfalcone, sui fiumi Natisone, Arzino e Tagliamento e sul lago di Cavazzo, sulla costa Duino-Aurisina - Muggia e nel torrente Meduna. La rete di monitoraggio delle aree balneabili in Friuli Venezia Giulia comprende 66 punti di campionamento (55 in mare lungo la costa, 2 nella laguna di Marano-Grado e 9 in fiumi e laghi). La normativa prevede che i campionamenti siano effettuati mensilmente secondo un calendario prestabilito prima dell'inizio della stagione balneare e comunicato al ministero della Salute.

