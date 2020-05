AL VIA DA LUNEDÌ

UDINE Allerta truffe. Ora che partiranno i test sierologici sulle 7.900 persone selezionate dall'Istat per la nostra regione (lunedì inizieranno le telefonate, mercoledì i primi appuntamenti per i prelievi), la Croce rossa del Friuli Venezia Giulia, che si occuperà di gestire questa partita assieme alla sanità Fvg, manda un messaggio chiaro ai cittadini, per evitare che qualcuno possa cadere nella rete di eventuali malintenzionati.

«Nessuno degli operatori della Croce rossa busserà a casa della gente per dei fantomatici prelievi a domicilio. Tutto avverrà esclusivamente dopo un contatto telefonico, che fornirà tutte le garanzie del caso per rassicurare della popolazione», precisa la presidente del comitato regionale Cri Milena Cisilino.

I prelievi a casa, infatti, non saranno una valanga e saranno soggetti a una procedura ben identificata che non lascia margini per sgradite incursioni di eventuali truffatori: «I prelievi a domicilio saranno concordati con l'utente e saranno limitati a situazioni particolari, in casi sensibili dal punto di vista sanitario o in casi di vulnerabilità spiega Cisilino -. I nostri operatori concorderanno con gli utenti l'appuntamento nel segno della massima trasparenza».

\Insomma, «bisogna evitare eventuali forme di raggiro. La gente non creda a chi dovesse presentarsi a casa come un presunto operatore della Cri per un prelievo domiciliare. Non funziona così».

LA PROCEDURA

Ma come funzionerà? «Partiremo lunedì con le telefonate per raggiungere le 7.900 persone del campione. I primi appuntamenti saranno fissati da mercoledì spiega la presidente - nei 21 ambulatori individuati in Fvg. In Croce Rossa delle telefonate si occuperanno dai 21 ai 25 operatori, che saranno impegnati per l'equivalente di otto ore al giorno per dodici giorni consecutivi, domenica compresa. Durante la chiamata, agli utenti sarà offerta la possibilità di fare il test sierologico» per sapere se nel sangue sono presenti gli anticorpi che indicano il passaggio, più o meno remoto nel tempo, del coronavirus. Nessuna patente di immunità e nessuna certezza di protezione futura, anche nel caso il test dovesse risultare positivo: dei punti su cui gli esperti hanno più volte battuto. I test serviranno a scattare una fotografia aggiornata per avere il polso di qual è stato il reale impatto del virus sulla popolazione italiana. Gli addetti della Cri si occuperanno anche di eventuali prelievi a casa dei cittadini con problemi particolari. Tutti gli altri riceveranno anche un appuntamento nei centri di prelievo, con uno scarto di due o tre giorni. «I campioni raccolti saranno portati al laboratorio di analisi unico individuato a livello regionale a Monfalcone. Gli esiti dei test saranno comunicati ai medici di base e quindi ai singoli cittadini. In caso di riscontri positivi entrerà in campo il servizio di prevenzione spiega Cisilino -. Una volta conclusa questa fase, la Cri porterà i risultati alla banca dati unica dello Spallanzani di Roma». Nella campagna di monitoraggio «saranno coinvolte quattro sale operative locali, coordinate sotto la regia unica della centrale operativa della sede della Croce rossa Fvg a Trieste. Saranno impegnati i comitati locali di Udine, Palmanova, Gorizia e Pordenone».

Camilla De Mori

