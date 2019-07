Al Teatrone mille ragazzi, offerti cinquecento posti nelle aziende

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Per capire la portata dell'evento in programma ilo 12 novembre al Teatro Giovanni da Udine, il delegato al placement del rettore dell'ateneo friulano Marco Sartor mette in fila alcuni numeri. «All'ultima edizione abbiamo offerto tramite questo evento più di cinquecento posti di lavoro, offerti da circa una sessantina di aziende e alla manifestazione hanno partecipato più di mille ragazzi di tutto il Friuli». Un evento che, ricorda, «si chiama Fiera del lavoro Fvg perché è aperta a tutte le associazioni industriali regionali».Per...