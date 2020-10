LA SITUAZIONE

UDINE Sono 51 i casi di positività riscontrati in Friuli Venezia Giulia nelle ultime 24 ore, su 3048 tamponi effettuati. Di questi ne risultato 24 in provincia di Udine, 14 in provincia di Trieste, 13 nella Destra Tagliamento, nessuno nell'Isontino, ai quali si aggiungono 20 persone da fuori regione. E purtroppo si registrano altre due vittime, in provincia di Pordenone, con il bilancio che sale a 355 deceduti dall'inizio della pandemia. Si tratta di una persona nata nel 1935 e un'altra (classe 1943) positiva al Covid e deceduta a causa di una caduta nel proprio domicilio, a Casarsa della Delizia, lo scorso 29 settembre. Il totale delle persone attualmente contagiate supera quota 900, 928 per la precisione, 41 in più rispetto al giorno precedente. Crescono le persone ricoverate in ospedale, salite a quota 24, 5 i degenti in terapia intensiva. I totalmente guariti ammontano a 3.679, i clinicamente guariti 20, le persone in isolamento 879.

POLITICO POSITIVO

Tra i personaggi illustri positivi spunta anche l'ex vicepresidente della Regione Sergio Bolzonello, contagiato a seguito della vicinanza a un familiare con sintomi riconducibili al Covid 19. Il capogruppo del Pd in consiglio regionale ha effettuato il tampone, le sue condizioni appaiono regolari e non manifesta sintomi, dovrà quindi rispettare le indicazioni per la quarantena domiciliare. «Sto bene rassicura Bolzonello ma dovrò rimanere a casa per i prossimi giorni. Da qui continuerò a seguire il lavoro che c'è da fare, come ho già fatto a marzo, osservando ovviamente i protocolli previsti per tutti».

Bolzonello fa sapere inoltre di «non aver avuto contatti, negli ultimi giorni con altri consiglieri, né con lo staff di segreteria del gruppo, ma con soggetti esterni in relazione alla mia professione».

NELLE SCUOLE

Sul fronte scuole è spuntato un caso di Covid-19 tra gli studenti della scuola primaria di Palazzolo dello Stella, si tratta di un alunno della quinta. Da oggi la classe è in attesa dei tamponi. Per gli studenti venuti in contatto con l'alunno che ha contratto il virus è stata disposta prudenzialmente la quarantena fiduciaria. Altro caso di positività anche a Pravisdomini, sempre alle primarie, tre i compagni in quarantena. Buone notizie da Flaibano dove, dopo un caso di positività riscontrato in un'alunna della primaria, erano stati eseguiti i tamponi ai vicini di banco: i quattro bimbi sono risultati negativi al tampone e possono tornare a scuola. Negativi anche i tamponi sui trenta ragazzi del Liceo Sello, a Udine, sottoposti al test dopo la positività di un compagno. Per loro misure restrittive in attesa del secondo test di richiamo.

PROROGATA L'ORDINANZA

Nel frattempo il governatore Massimiliano Fedriga, ha firmato la proroga a tutto oggi dell'efficacia dell'ordinanza 29 dello scorso 25 settembre. Proroga motivata dall'attesa della valutazione delle eventuali disposizioni del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'atto riguarda le misure relative all'ingresso negli impianti per un massimo di mille persone in occasione degli eventi sportivi che si svolgono allo stadio Friuli di Udine, al Nereo Rocco di Trieste e al PalaRubini-Allianz Dome di Trieste.

«Le Linee guida della Regione in tema di provvedimenti legati al Covid-19 andranno a superare quelle del Governo per quanto riguarda l'obbligo di tamponi ai bambini con sintomatologia, così come previsto anche dalla Regione Emila Romagna. Al momento, infatti, le Linee guida nazionali stanno mostrando limiti significativi», ha invece affermato il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Mauro Bordin, aggiungendo di essere «sorpreso per gli interventi del segretario del Pd riguardo le Linee guida per gli studenti e il mio consiglio; quello di informarsi meglio in merito a un tema così delicato, magari con il governatore emiliano Stefano Bonaccini. Le direttive del Governo rischiano di mettere in difficoltà sia il sistema scolastico che quello dei tracciamenti. Per questo la Regione Fvg sta lavorando per modificarle: se non si individua una serie di sintomi definiti, il pericolo è di incorrere in errate misure di prevenzione e di isolamento. È necessario non subire il virus, ma rapportarsi attraverso una convivenza attiva».

