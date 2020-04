IL PUNTO DELLA GIORNATA

UDINE All'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale, massima cautela per la fase due in corsia, con il graduale ritorno alla normalità. «Sia io ,sia la direttrice sanitaria siamo molto preoccupati e vorremmo andare molto cauti spiega il direttore generale Massimo Braganti - Già in questi giorni, vedo che il parcheggio dell'ospedale è molto più pieno di prima, già in pronto soccorso iniziano a esserci molte persone in più e i reparti iniziano a essere più affollati, indipendentemente dalla riapertura».

E, dice, non è un buon segno. «Tolte le urgenze e l'oncologia, che sono comunque sempre andate avanti, per le prestazioni con indicazione di priorità differita (su cui altrove si sta già ragionando, ndr) vorremmo procedere con cautela».

PRIMA LE FABBRICHE

«Se il 4 maggio riaprono le fabbriche - è il ragionamento - il potenziale rischio di una nuova ondata di contagi è da una settimana a dieci giorni dopo. Così, rischieremmo di riaprire le agende per chiuderle una settimana dopo. Stiamo invitando tutti gli operatori a fare la massima attenzione nell'uso dei dispositivi di protezione al nostro interno, perché un eventuale calo di attenzione potrebbe portare a qualche contagio. Dobbiamo dare il buon esempio».

UN PASSO ALLA VOLTA

Sulle prestazioni D, ribadisce Braganti, «bisogna fare un ragionamento sulla capacità dell'offerta da conciliare con l'effettiva necessità e l'urgenza. Ma un automatismo del tipo si riapre tutto subito, no. Bisogna fare un ragionamento specialità per specialità, partendo dalle più complicate. Non vorremmo trovarci anche noi a rischiare una ricaduta. Proseguiranno l'attività di Oncologia e le urgenze. In questo periodo sono stati fatti anche dei trapianti. Ma per le altre attività, sarà da valutare caso per caso l'effettiva urgenza. Non posso permettermi di ritrovarmi con la situazione con cui sono stato accolto in Friuli, con gli strapuntini: quando sono arrivato c'erano 15 letti bis in Medicina e altrettanti in Ortopedia. Non possiamo permettercelo ora: vorrebbe dire ammassare operatori e pazienti, il che alzerebbe il rischio».

No a riaperture a tappeto «finché non sarà passato il rischio della potenziale ondata bis. Un ragionamento si può iniziare a fare dalla terza settimana di maggio. Non voglio adagiarmi sugli allori perché ora abbiamo solo 30 posti covid occupati fra intensive, semintensive e infettivi», chiarisce Braganti.

MEGLIO IL POLICLINICO

L'idea, piuttosto, è di spostare altri pazienti no covid al Policlinico, in virtù dell'accordo già operativo per la Medicina. «Sto facendo un ragionamento confida Braganti in questo senso, anche se non ne abbiamo ancora parlato. Sto pensando che, più che portare in viale Venezia la Rsa, se aumenta il carico sul pronto soccorso e comincio ad avere i reparti no covid affollati, preferisco portare questi pazienti al Policlinico. Lunedì ci sarà un incontro».

Comunque, conclude, «viviamo giorno per giorno. Ad oggi, ci orientiamo di più in questo senso. Se poi le direttive della Regione saranno diverse, ci riorganizzeremo».

NUOVA ORDINANZA

In Fvg lunedì dovrebbe arrivare una nuova ordinanza che potrebbe allargare le maglie delle restrizioni. D'intesa con altri governatori (a partire da Zaia), è possibile che Fedriga consenta l'attività motoria e sportiva in tutto il territorio comunale e non più solo nel raggio di 500 metri, il che spalancherebbe il cuore a cicloturisti e podisti. Più chiarezza dovrebbe essere fatta anche sul servizio di asporto di bar, ristoranti e pizzerie, ovviamente con i paletti base (leggi naso e bocca coperti e divieto di assembramenti).

I DATI AGGIORNATI

In Fvg i contagiati sono 2.822 (+24), ma salgono anche i totalmente guariti (1162, 51 in più). Diminuiscono ancora i pazienti in terapia intensiva, che sono 16 (due in meno in 24 ore), di cui 5 a Udine. 136 i ricoverati in altri reparti. Aumentano le persone in isolamento domiciliare (da 979 a 1.168). Rispetto all'aggiornamento di 24 ore prima salgono a 258 i decessi, due in più, di cui uno in provincia di Udine (che sale a 67).

CONTAGIO AL CENTRO MIGRANTI

Riccardi ha anche confermato la presenza di tre casi di profughi contagiati fra i migranti del Cpr di Gradisca: «Si trovano in un'area isolata e non risultano casi di infezione fra le forze dell'ordine e gli operatori». De Carlo (M5S) parla di «fatto grave» e annuncia di aver «avviato interlocuzione con il ministero».

BASSO CONTAGIO

Dall'inizio dell'emergenza ad oggi, fra infermieri, oss, specializzandi e medici, in tutta l'AsuFc, «siamo arrivati a 60 dipendenti contagiati su 9mila. Una percentuale molto bassa. Dall'indagine epidemiologica, la gran parte si è infettata fuori dai luoghi di lavoro», spiega Braganti. Riccardi ha fornito ieri ai delegati sindacali il dato attuale dei medici colpiti da covid nel Ssr: «19 su 2.899 dipendenti, lo 0,6%. Dall'inizio della pandemia sono stati contagiati 50 medici ma 31 sono già guariti». Solo per uno è stato necessario il ricovero per pochi giorni. L'AsuFc, ha spiegato, sulla base dei dati aggiornati al 22 aprile, ha «due medici positivi, uno della Cardiologia riabilitativa e uno dei servizi territoriali».

DONAZIONI

La solidarietà verso l'AsuFc ha raggiunto numeri considerevoli. Come spiega Braganti, «cominciamo ad avere donazioni per oltre 1,5 milioni. Parliamo di più di 300 soggetti coinvolti». Il Rotary italiano ha donato al Santa Maria una station per accogliere i pazienti con sintomi da covid e in provincia di Udine a marzo ha messo in campo inoltre aiuti per oltre 100mila euro. Euro&Promos ha donato all'AsuFc 250 camici per rischio biologico per il reparto di Malattie infettive.

CARCERE E SICUREZZA

50mila euro per le carceri del Fvg, grazie allo stanziamento di 5 milioni della Cassa delle ammende: il progetto in regione, oggetto di una delibera portata ieri in giunta, prevede il rafforzamento della prevenzione, con interventi per ridurre il possibile contagio da covid nelle strutture, ma anche il sostegno abitativo a 14 beneficiari che possono accedere alle misure alternative alla detenzione. Intanto la Corte di Strasburgo ha deciso di non chiedere alle autorità italiane di concedere i domiciliari a un detenuto affetto da covid ora nel carcere di Tolmezzo in attesa di giudizio.

Camilla De Mori

