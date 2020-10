(al) S'allunga l'elenco di chi, in Friuli Venezia Giulia, ha scoperto di essere positivo al Covid 19 perché ha deciso di farsi il tampone privatamente, dopo aver atteso giorni che il sistema sanitario regionale si facesse vivo. E ciò pur avendo seguito sin dall'inizio le procedure, con primo avviso al medico di medicina generale. Ma nel racconto di un'attesa vana, a prevalere alla fine non è la stizza per la prestazione non avuta, quanto lo sconforto «per il senso di abbandono che ti prende», nel momento in cui ci si sente più fragili. Quando febbre e dolori mai avuti compaiono e, soprattutto, quando dal tampone fatto in privato emerge: «Sars-Covid positivo». Una condizione che emerge netta nella storia di una coppia di Orsaria: mezz'età, in salute, lui in telelavoro con Milano, lei al lavoro in una piccola ditta di sedie del manzanese. Martedì 13 ottobre lei torna a casa con febbre oltre 38, dolori articolari e cefalea forti. Informa il medico di base che dice di attendere gli sviluppi. Il 14 ottobre la notizia che una collega, già a casa, è risultata positiva. Il 15 ottobre nuova telefonata al medico di base, che la segnala al Dipartimento di Prevenzione. Il Dipartimento chiama effettivamente poco dopo la paziente per verifica le generalità, ma non fissa data per tampone, dicendo che sarà richiamata. Da quel momento a ieri, sabato 24 ottobre, nessuna telefonata è giunta. Nel frattempo è lei risultata positiva a seguito di tampone fatto privatamente ed è in malattia normale, prolungata dal medico. Positivo si è rivelato anche il compagno, con tampone privato, lieve febbre dal 16 ottobre e perdita di gusto e olfatto. «Se il sistema non è riuscito a organizzarsi adeguatamente ed è in difficoltà, almeno ce lo dicano chiaramente afferma lui - il senso di abbandono che ti prende è forte, così come il sospetto che si siano dimenticati di te, quando nessuno ti chiama nel mentre l'ufficialità dice che sarai contattato ogni giorno».

