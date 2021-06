Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GIUNTAUDINE Non il Federale, ma il campo di via Basiliano: sarà questo l'impianto che potrà ospitare i campionati professionistici di calcio. La giunta Fontanini, infatti, ieri ha approvato il piano di fattibilità per il recupero di entrambe le strutture e il progetto per il Bepi Rigo prevede tutti i requisiti indicati dalla Figc. La squadra femminile del Tavagnacco, per cui all'inizio si era ipotizzato proprio l'uso del Federale (ipotesi...