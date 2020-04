GLI OPERATORI

LIGNANO SABBIADORO Il prolungamento dei provvedimenti restrittivi almeno fino a metà aprile preoccupa non poco gli operatori lignanesi che fino a poco tempo fa pensavano che con domani ci sarebbe stato qualche spiraglio di apertura. Invece aumentano le problematiche, accavallandosi una sull'altra; se i provvedimenti in atto si prolungheranno nel tempo, ci sono già alcuni operatori che pensano di non aprire neppure le proprie attività.

LA SOCIETÀ D'AREA

«Le regole le detta il Governo dice Manuel Rodeano, presidente della società d'area che gestisce gran parte dell'arenile di Sabbiadoro - Siamo in attesa del prossimo decreto per conosce l'estensione delle deroghe e non appena saranno emanate vedremo se potremo riprendere le operazioni di manutenzione e allestimento del litorale che erano state interrotte lo scorso 20 marzo, facendo rimanere a casa tutti gli operai. La cerimonia d'apertura della stagione quando si farà? È una bella domanda! Era stato deciso a suo tempo l'1 maggio, ma verrà ricalibrata di concerto con il Comune e gli operatori.

MANIFESTAZIONI RIMOSSE

Alcune sono già state cancellate, come ad esempio Lignano in fiore che di solito prendeva il via verso il 25 aprile; la Festa delle cape è stata rinviata ad ottobre. La 34° edizione del Biker Fest internazionale di Lignano Sabbiadoro, che avrebbe dovuto tenersi il 21 maggio, è stata rimandata in autunno. «Per le altre manifestazioni non sappiamo ancora come muoverci - ammette Rodeano - dipenderà tutto dal tipo di restrizioni e quanto dureranno».

Visto il prolungarsi della quarantena avete fatto qualche programma? «Come settore balneare stiamo comunque valutando e studiando una serie di promozioni e incentivi nei confronti della clientela una volta che la stagione balneare potrà essere avviata».

Il presidente Rodeano conclude questo breve scambio di idee, rivolgendo un pensiero agli operatori locali che sono molto preoccupati in quanto il danno economico è imponente, per questo assai preoccupante soprattutto sugli risvolti occupazionali per il personale stagionale, il quale attende misure congrue di sostegno da parte del Governo senza le quali il tracollo di numerose attività sarà tristemente da mettere in conto».

TUTTO STRAVOLTO

«Per il turismo in campo nazionale ci sono poche prospettive dice Enrico Guerin presidente locale di Confcommercio e titolare di due alberghi è un momento difficile per tutti. Speriamo di conoscere nel tempo breve quali saranno le regole da rispettare, soprattutto per la salvaguardia della salute di ognuno di noi, poi prenderemo le decisioni del caso, in base alle disposizioni che ci verranno date».

Enea Fabris

