AL MARE

LIGNANO SABBIADORO La temuta piena del Tagliamento e la prevista mareggiata di scirocco nel corso della notte tra domenica e lunedì non ha provocato danni. Il livello dell'acqua a Latisana aveva superato da poco gli otto metri, ma l'afflusso al mare è stato regolare. «L'allerta della Protezione Civile è stata prolungata fino alla scorsa mezzanotte dice il responsabile locale Alessandro Borghesan che per tutta la nottata i volontari hanno tenuto sotto controllo il tratto della Litoranea Veneta, che dall'ingresso dell'acqua del Tagliamento sfocia in laguna».

Pertanto ieri tregua a Lignano di pioggia e mareggiata, ma sarà una tregua molto breve, perché oggi, secondo le previsioni meteo ci sarà di nuovo pioggia e forti raffiche di vento. Intanto ieri nella tarda mattinata è riapparso un tiepido sole, tanto da permettere ai concessionari spiaggia i primi interventi di pulizia, ma soprattutto come poter organizzarsi per la rimozione di decine di tonnellate di ramaglie lungo tutti gli otto chilometri dell'arenile. Domani, tempo permettendo, la spiaggia si trasformerà in un campo di lavoro con una miriade di mezzi per la pulizia.

SUBITO ALL'OPERA

Ieri il Tagliamento ha continato a portare a valle alberi e mercanzia varia. Nelle Marine lungo il fiume i titolari hanno provveduto a installare una barriera in tubi gonfiabili che lasciasse fuori dallo specchio d'acqua le ramaglie. Altro problema quello dei tronchi e ramaglie in spiaggia, che dovranno essere recuperate subito per evitare che la bora prevista nei prossimi giorni possa interrare, o meglio insabbiare, tutto e rendere così più difficile il recupero; se si asporta subito lo spiaggiato, si evita che emerga durante la prossima stagione estiva.

«Mai prima d'ora si era visto una così grande quantità di tronchi giungere a valle» dice Giorgio Ardito presidente della società Lignano Pineta Spa, proprietaria anche di Marina Uno. I sacconi bianchi riempiti sul posto di sabbia e sistemati per proteggere l'arenile delle mareggiate, seppur scavalcati dalle onde del mare fortemente mosso e in certi tratti pure seppelliti completamente sembra abbiano risolto, seppur in parte la loro funzione, se non ci fossero stati i danni sarebbero stati molto superiori.

FESTEGGIAMENTI NATALIZI

Intanto Lignano si presta a festeggiare alla meno peggio il Natale. Il Comune e Lisagest dal canto loro avevano concordato già a fine estate un ricco programma di manifestazioni da tenersi, come tradizione, durante il mese di dicembre. Purtroppo la situazione venutasi a creare per i contagi da Coronavirus non consente di realizzarli tutti. Va ricordato la validissima collaborazione che viene data ai due maggiori enti locali dalle tre associazioni: Lignano in fiore, Dome aghe e savalon e Genitori coraggiosi, sempre presenti a dare il loro contributo. «Erano già stati portati a termine vari contratti con agenti di spettacolo e gettate le basi per altre iniziative - dice l'assessore alla Cultura Ada Iuri - purtroppo sono stati disdetti vari contratti, nonostante ciò il calore natalizio lo sarà ugualmente».

Da giorni i centri di Sabbiadoro e Pineta la sera e per tutta la notte sono illuminati da migliaia di lampade. Al centro di Piazza Fontana a Sabbiadoro è stato allestito un gigantesco albero di Natale stile modernissimo, non più il classico abete, bensì una struttura metallica che parte dalla base con dei cerchi del diametro di circa 6/7 metri e termina in punta con una altezza di 15 metri. Altre illuminazioni speciali ci sono sul piazzale della Chiesa di Sabbiadoro con alcune renne illuminate. Altre stelle in metallo ben illuminate, di circa 2/3 metri di diamestro, sono state installate in varie parti della località. All'ingresso della penisola c'è una coppia di renne giganti che dà il benvenuto agli ospiti, così altri addobbi natalizi nel centro di Pineta. Non per ultimo il grande presepe di sabbia quest'anno è dedicato all'amore alla cura e alla speranza e saranno le parole di padre Ermes Ronchi a portare lontano il messaggio del presepe di sabbia che si potrà vedere via web fino quando il Dpcm permetterà le visite dirette. I volontari delle tre associazioni renderanno vivaci e serene le festività.

Enea Fabris

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA