UDINE Vigilantes o steward negli stabilimenti in concessione, assistenti civici della Protezione civile e volontari nelle spiagge libere. La sicurezza sotto l'ombrellone nell'era covid andrà di pari passo con i controlli rafforzati.

A Lignano Sabbiadoro, la Lisagest, che gestisce 11 uffici spiaggia, si prepara a recintare l'area «subito dopo il ponte del 2 giugno. Vorremmo utilizzare le reti dei campi da sci, oltre a reti stampate con le immagini promozionali del Friuli e i pali ricavati dal legno schiantato da Vaia», spiega il presidente Manuel Rodeano, che ieri intendeva confrontarsi anche con gli stabilimenti minori, una decina. A Lignano Pineta, dove il lido aprirà dal 30 maggio, come spiega Giorgio Ardito, «stiamo vedendo come incastrare gli orari fra il nostro personale, i bagnini, le signore delle pulizie e gli addetti alle biglietterie per lasciare sempre qualcuno all'entrata. Se non combiniamo, toccherà prendere qualche steward. Abbiamo già perimetrato sui lati il piazzale che porta al pontile a mare e adesso recinteremo anche la mezzaluna di piazza D'Olivo con reti da pescatore».

A Grado anche il presidente della Git Alessandro Lovato, che gestisce 1,6 chilometri di spiaggia, medita sulla possibilità di «avere qualche persona di security». In questi giorni «inizieremo a mettere i primi ombrelloni, diverse centinaia per partire». Per l'informatizzazione, mai così importante come nell'era covid, «abbiamo speso 40-60mila euro per rinnovare l'hardware». Per la sicurezza, «non è chiaro se un bagnino sia autorizzato a intervenire o a mandar via qualcuno se per esempio forza l'entrata. Noi abbiamo a piena stagione 160 dipendenti, fra cui 20 bagnini di salvataggio e 25-30 di terra. Ma avremo degli addetti esterni per la security. All'inizio il minimo, un paio di guardie giurate, anche come deterrente».

L'assessore Sebastiano Callari, d'altronde, immaginava «che i grossi stabilimenti potessero prendere dei vigilantes, anzi, ci auguriamo che lo facciano perché più gente lavora meglio è». Nella bozza di ordinanza regionale è prevista la possibilità, per concessionari e Comuni, di interdire alcune aree: «Per esempio se si vede la gente affolla il bar, può chiuderlo e se qualcuno dovesse creare problemi può chiedere aiuto alla pubblica sicurezza», chiarisce. Il tema della vigilanza e di «chi controlla gli accessi» è un nodo, anche secondo Francesco Buonopane (Filcams Cgil), ma sinora «non sono mai stati consultati i rappresentanti dei bagnini. Abbiamo chiesto più volte di partecipare ai tavoli sul turismo, sia il 16 aprile al Comune di Lignano sia il 22 aprile all'assessore Bini. Ma stiamo ancora attendendo».

«Credo che i sindacati dei bagnini debbano confrontarsi con i Comuni e gli stabilimenti», dice Callari. Anche nei lidi free, «gli ingressi saranno contingentati. La Protezione civile ha detto che ci sarà il supporto degli assistenti civici che potranno presidiare l'accesso e vigilare sulla battigia, dove non si potrà mettere l'asciugamano né fare capannelli», dice Callari. Il sindaco di Lignano Luca Fanotto che prevede la sua ordinanza «se non mercoledì, giovedì», sta «riflettendo con le varie associazioni per cercare di garantire l'accesso alle spiagge libere con una profilazione. Se i numeri non bastano metteremo degli steward. I controlli in spiaggia saranno assicurati dalla Polizia locale e dalla Guardia costiera».

Un altro nodo, sollevato da Rodeano, è quello della sanificazione del materiale da spiaggia. «La sanificazione potrebbe diventare pericolosa per l'ambiente. Abbiamo chiesto cosa usare e come: igienizzare i servizi non è un problema, ma lo è sanificare ciò che poggia su una superficie senza scarichi, come le passerelle o i lettini. A Lignano ci sono oltre 30mila lettini, solo la Lisagest ne ha 15mila». Pronta la risposta di Callari: «Abbiamo chiesto all'Arpa di fornire agli stabilimenti indicazioni sulle procedure da seguire e sui detergenti non inquinanti da utilizzare per non impattare sull'ecosistema», dice Callari.

Camilla De Mori

