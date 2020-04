Procede regolarmente l'attività all'Istituto di medicina fisica e riabilitazione Gervasutta, dopo il focolaio registrato tra operatori alcune settimane fa che non ha lasciato fortunatamente conseguenze sulla salute di operatori e pazienti, grazie anche alla tempestiva attivazione del protocollo sanitario previsto dal caso. A parte le prestazioni che rimangono sospese, come stabilito dal Decreto nazionale per tutte le strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate, tutto il resto funziona e in sicurezza. A seguito del focolaio che aveva coinvolto due medici, due fisioterapiste, un infermiere e un sesto operatore risultati positivi al Covid-19, l'Istituto aveva proceduto con la sanificazione degli ambienti e l'attesa degli esiti dei tamponi sui contatti dei contagiati. Si opera, dunque, in totale sicurezza e «gli operatori contagiati fa sapere il direttore Luca Lattuada sono a casa e stanno bene». Per loro, a titolo puramente precauzionale, prosegue la permanenza a domicilio anche dopo aver terminato la quarantena. Una sicurezza in più, consentita anche dal fatto che ancora non si lavora a pieno regime e una parte del personale non viene impiegato, il tutto in attesa di uno sblocco dell'attività da parte del Governo. All'interno dell'Istituto non si sono verificati ulteriori contagi tra gli operatori e il focolaio p rimasto contenuto all'interno di un solo reparto, immediatamente sanificato. Ad ora rimangono sospese da Dpcm diverse attività tra cui quelle riabilitative ambulatoriali, la medicina dello sport, l'attività perineale e la cardiologia riabilitativa per gli utenti esterni.

