IL QUADRO

UDINE Locali affollati, file fuori dai negozi, passeggiate in centro: così è stata vissuta l'ultima giornata di zona gialla a Udine e in Friuli Venezia Giulia.

In tanti ne hanno approfittato per qualche gita in montagna o verso le località di mare, altri invece sono rimasti nei centri città, sedendosi nei bar per un caffè o un aperitivo o pazientando all'esterno degli esercizi commerciali per fare qualche acquisto con i saldi.

IN ARANCIONE

Da oggi con il ritorno della zona arancione tornano anche le prescrizioni: i ristoranti e i locali dovranno accontentarsi dell'asporto, inoltre non si potrà uscire dal territorio comunale se non per motivi di comprovata necessità, fermo restando il coprifuoco alle 22.

MORTALITÀ RECORD

Il Friuli Venezia Giulia occupa le prime posizioni, rispetto alle altre regioni italiane, nell'indicatore sintetico di pressione sul sistema sanitario causata dal Covid.

La particolare classifica è stata realizzata dall'Osservatorio sulla salute delle regioni italiane elaborando i dati dell'Istituto superiore di sanità. L'indice sintetico assegnato al Fvg è 3,436 e la colloca come detto al primo posto davanti al Veneto che si ferma a 3,388; seguono la Provincia di Trento, l'Emilia Romagna, la Provincia di Bolzano, le Marche e il Lazio. Questo indicatore tiene conto della dinamica dei contagi, dei decessi, dei ricoveri in terapia intensiva e nei reparti ordinari, causati da Covid-19. Intanto nelle ultime 24 ore si sono registrati in regione 870 nuovi contagi, portati alla luce con 9.181 tamponi molecolari e test rapidi antigenici. La percentuale dei positivi sui test effettuati si attesta sul 9,47 per cento. I decessi registrati sono 32, a cui si aggiungono tre morti pregresse. Il bilancio delle vittime sale quindi a quota 2.070. I ricoveri nelle terapie intensive calano di due unità e quelli in altri reparti di sei, attestandosi rispettivamente a 66 e a 682. I totalmente guariti aumentano a 44.045 e i clinicamente guariti a 1.283, mentre le persone in isolamento sono 12.235.

I FOCOLAI

Nel settore delle residenze per anziani si registra anche oggi un numero elevato di casi, con 106 positivi tra gli ospiti e otto tra gli operatori. Venti i nuovi contagi tra il personale sanitario e medico degli ospedali. Nell'ambito della campagna di vaccinazione, in regione sono state somministrate 28.069 dosi, il 75,2 per cento delle 37.135 disponibili. Secondo i dati del ministero della salute, si tratta soprattutto di operatori sanitari e sociosanitari, per l'esattezza 18.439.

VACCINAZIONI

Sono 28.069 i vaccini inoculati finora in Friuli Venezia Giulia, su 37.315 dosi disponibili. Lo si evince dai metadati contenuti nel Report vaccini anti covid-19 del ministero della Salute e del Commissario straordinario Covid-19. In Fvg, dal 31 dicembre 2020, sono 18.439 gli operatori sanitari e sociosanitari a cui è stata somministrata la prima dose del vaccino, seguiti dal personale non sanitario (6.661) e dagli ospiti di strutture residenziali (2.969). Di questi, 18.711 sono donne e 9.358 uomini.

La fascia d'età maggiormente coinvolta finora è sempre quella che va dai 50 ai 59 anni, con 6.770 vaccinati, seguita da quella compresa nel range che va dai 40 ai 49 anni, con 5.730. Gli over 70 vaccinati ad oggi sono 3.433, mentre quelli compresi tra i 60 e i 69 anni ammontano a 3.462.

Fino a ora il Fvg ha inoculato il 75,2% delle dosi disponibili, la stessa percentuale registrata come media nazionale.

