Una transenna, simbolo di una divisione consegnata ai ricordi, tornata a forza d'attualità. Al di qua e al di là nonni, nipoti, figli, fidanzati ma anche tanta gente comune. Ed esponenti politici: il sindaco di Tarvisio Renzo Zanette, il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Mazzolini, i primi cittadini di Arnoldstein e Hohenturn Erich Kessler e Florian Tschinderle. Tutti con l'obiettivo di facilitare il ricongiungimento delle famiglie divise dalla crisi legata al Covid-19. Un'ottantina di persone si sono date appuntamento ieri al valico italo-austriaco di Coccau per ribadire la necessità di creare un corridoio tra i due Stati. «Eravamo una comunità unita - ha ricordato Alan Laurenti, organizzatore del flash mob con Rossana Salzano - ora siamo divisi da 70 giorni. Chiediamo che nel Tarvisiano e Villach-Land, entrambi Covid-free, sia concesso un lasciapassare per le famiglie». Gli inni dei due Paesi ricordano che qui i confini politici valgono solo per chi non vive una quotidianità fatta di movimenti transfrontalieri. Zanette ha ribadito che Valcanale e Carinzia sono «comunità senza confini, con rapporti che vanno oltre la politica e non è accettabile che un confine separi gli affetti». «Finché l'Italia non concederà agli italiani di muoversi sul territorio nazionale - ha sottolineato Mazzolini - l'Austria non riaprirà. Fosse stato per noi, i confini con Austria e Slovenia sarebbero già aperti».

Tiziano Gualtieri

