IL SERVIZIO

TRIESTE Tra i nuovi contagiati dei giorni scorsi, c'è stato anche il primo caso di un minorenne ricoverato all'ospedale infantile Burlo Garofolo di Trieste. In totale sono 9 i bambini sotto i nove anni che sono risultati positivi al coronavirus in Friuli Venezia Giulia e l'Irccs Materno Infantile Burlo Garofolo di Trieste si è riorganizzato per rispondere al meglio all'emergenza Covid-19, garantendo la presa in carico in sicurezza dei suoi utenti, in particolar modo bambini e future mamme.

PRIME MISURE

L'ospedale infantile si è già attivato per tempo per identificare tempestivamente i pazienti sospetti positivi al Covid-19, definendo i percorsi interni dedicati per evitare le contaminazioni e individuando le aree di trattamento e gestione in sicurezza.

A DISPOSIZIONE

Per i contagiati, bambini, donne in gravidanza e partorienti o donne con problematiche ginecologiche, sono stati dedicati un reparto con 10 stanze di degenza ordinaria, con un'area dedicata all'attesa dell'esito degli accertamenti diagnostici, con ulteriori 4 stanze e un'area di terapia intensiva, con 4 posti letto. Sono stati definiti, inoltre, percorsi e aree dedicate ai parti, naturali e cesarei, agli interventi chirurgici non procrastinabili e urgenti e ai neonati. La struttura ha riorganizzato spazi e percorsi in modo da avere due ambienti separati da quattro posti letto ciascuna, per pazienti Covid e No Covid, di rianimazione.

HUB REGIONALE

La disponibilità ad accogliere tutti i pazienti Covid-19 dell'area pediatrica e ostetrico-ginecologica è stata estesa a tutta l'area isontina, mentre a livello regionale è stata garantita la possibilità di trasferire al Burlo tutti i bambini Covid-19 accertati o sospetti. L'Istituto, infine, richiamando la funzione di Hub regionale attribuitagli, si è messo a disposizione di tutte le strutture sanitarie regionali, per l'esecuzione di prestazioni chirurgiche pediatriche o neonatali, in questa fase limitatamente all'attività urgente e all'attività programmata in priorità A, a supporto dei centri regionali impegnati nella gestione dei casi di Covid 19 dell'adulto.

PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO

Con la Clinica Pediatrica si è trovata in questo periodo in prima linea. Il professor Egidio Barbi ricorda che alla attività routinaria, ambulatoriale e di ricovero, da settimane è affiancato un sistema di reperibilità dedicata a questi pazienti, con la disponibilità di una consulenza telefonica h24 per i pediatri della regione e un servizio di chiamate telefoniche da parte di ogni specialista ai pazienti cronici più complessi per verificare loro stato di salute a domicilio. Il Servizio Cure Palliative continua a seguire i pazienti più fragili, con patologia cronica complessa (patologia oncologica, neuromuscolare, ...), con interventi eseguiti a domicilio per evitare accessi ospedale. «Per non dimenticare l'attività svolta con l'ufficio Oms del Burlo, all'interno di un network regionale e nazionale di pediatri ospedalieri e di famiglia, per la condivisione giornaliera, in tempo reale con mailing list, del numero contagi e la segnalazione di eventuali criticità».

Chiosa il direttore generale dell'irccs, dott.orStefano Dorbolò: «Ringrazio il personale dell'istituto per lo spirito di appartenenza, professionalità e senso del dovere dimostrato in questo complicato contesto emergenziale. Sono fiducioso che supereremo questo difficile momento perché vedo la grande volontà di tutti nel voler contribuire. Usciremo rafforzati da questa esperienza ancora una volta affrontata con lo spirito di squadra che contraddistingue i nostri professionisti e costituisce la vera forza dell'Istituto».

