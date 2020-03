AIUTI DI FRIULIA

UDINE Potenziali beneficiari 94 imprese, che fatturano 2,2 miliardi e occupano 7.700 addetti. Numeri che corrispondono a circa il 10% dei dipendenti e dei ricavi delle società di capitali del Friuli Venezia Giulia. È questo il tessuto produttivo regionale che potrà avere giovamento, se ne ha la necessità a seguito della crisi economica generata dall'epidemia di Covid-19, dalle misure straordinarie che ieri il Cda di Friulia ha deliberato, dopo gli incontri avuti nei giorni scorsi con gli assessori regionali alle Finanze, Barbara Zilli, e alle Attività produttive, Sergio Bini. Durante tali appuntamenti sono stati messi a fuoco i problemi impellenti da affrontare e individuati gli strumenti più efficaci da attivare. A seguito delle decisioni assunte, le aziende partecipate da Friulia potranno beneficiare di un supporto finanziario di 50 milioni di euro, attraverso l'erogazione di finanziamenti a tassi agevolati, la proroga dei pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 e lo slittamento dell'uscita dal capitale.

SOLDI E CONSULENZE

«L'attività di finanziamento consentirà alle partecipate di poter contare in fase di ripartenza sull'assistenza di Friulia, che offrirà un valido supporto sia sul fronte consulenziale che sul piano finanziario», ha affermato il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, definendo «strategica» l'azione della finanziaria, che ha investito 162 milioni nelle aziende regionali. «Le misure previste ha aggiunto - portano interventi di finanza integrativa che potranno affiancarsi agli altri strumenti predisposti dalla Regione, dallo Stato e dal sistema bancario». Nello specifico sono previsti assistenza per consulenze e finanziamenti a 24 mesi a tassi vantaggiosi e senza commissioni per le necessità di cassa urgenti e a vantaggio di tutte le partecipate.

CONSIGLI GRATIS

Gli esperti di Friulia offriranno consulenze gratuite per la ridefinizione dei piani aziendali. Vi sarà lo slittamento di 12 mesi del pagamento di tutte le rate in scadenza entro il 31 dicembre 2020 senza interessi aggiuntivo. Si è data inoltre facoltà alle aziende, in cui Friulia è in uscita, entro la fine di quest'anno di richiedere un nuovo intervento a condizioni economiche migliorative rispetto a quelle in vigore, mantenendo la finanziaria regionale nella compagine sociale. «Il mondo delle imprese sta cercando soluzioni per voltare pagina e ripartire», ha detto la presidente di Friulia, Federica Seganti, e per farlo «Deve poter contare su un sostegno finanziario e fiscale che stimoli lo spirito di iniziativa». In questo contesto «Friulia intende dare un contributo concreto - ha aggiunto Seganti -. Si tratta di provvedimenti a effetto immediato» e che si affiancano a quelli previsti dalla legge regionale del 10 marzo con stanziamenti per 33,5 milioni, e ai 3 milioni del bando destinato alle attività di industrializzazione di ricerca, sviluppo e innovazione. Misure che si integrano con quelle messe in atto dallo Stato. «L'obiettivo condiviso ha concluso Seganti è di ridare slancio a famiglie e imprese».

Antonella Lanfrit

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA