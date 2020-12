IMPRESE

UDINE Roberto Vicentini, presidente di Confidimprese Fvg, è stato confermato consigliere di Fedart Fidi, la Federazione nazionale che riunisce tutti i Confidi del settore artigianale e allo stesso tempo è stato eletto vicepresidente del Fiaf Fondo interconsortile dell'Artigianato Fedart Fidi. Le nomine sono avvenute nel corso dell'ultima Assemblea nazionale svoltasi lo scorso 14 novembre 2020 a Roma. Fedart Fidi, operativo da oltre 25 anni, associa 102 Confidi operativi al livello nazionale che rappresentano a loro volta 668.000 imprese associate, con un volume di finanziamenti garantiti nell'ultimo anno che ammonta a 4,6 miliardi di euro con una dotazione patrimoniale di 745 milioni di euro. Una riconferma quella di Vicentini che attesta l'impegno e i risultati ottenuti a livello regionale da Confidimprese Fvg, sempre più determinante nel sostegno delle pmi del territorio in un periodo di emergenza sanitaria dovuta al covid-19 che continua a rendere complicata la gestione delle imprese.

Quali sono state e quali saranno le iniziative a sostegno delle pmi regionali svolte da Confidimprese Fvg in questo periodo di pandemia?

«La crisi che stiamo vivendo ha caratteristiche completamente nuove, una situazione assolutamente straordinaria che ancora ad oggi ci riserva solo incertezze. Pensavamo, speravamo che tutto fosse alle spalle ma oggi siamo in uno scenario ancor peggiore rispetto alla scorsa primavera e non sappiamo cosa accadrà nei prossimi mesi. Confidimprese Fvg ha agito subito mettendo a disposizione un fondo da oltre 30 milioni di euro con sconti commissionali fino al 50% e garanzie fino al 80% che ha permesso l'erogazione di importanti volumi di credito alle oltre 14mila imprese socie. Non solo. Tutte le moratorie, prima quelle al 30 settembre ed oggi quelle al 31 gennaio 2021, sono state concesse senza alcun costo. Si tratta di provvedimenti, unitamente alle operazioni garantite dal Fondo centrale al 100% per importi fino a 30mila euro, che hanno permesso di sostenere in maniera importante la liquidità delle imprese. Ma non vogliamo fermarci e per questo ci apprestiamo a lanciare nuovi prodotti con percentuali di garanzia che andranno dall'80% al 100%, con ulteriore beneficio di scontistica dell'80% sulle commissioni, grazie ad un importante apporto regionale».

Questo ulteriore impegno a quali obiettivi potrà portare?

«Questo ci immaginiamo possa permettere alle aziende di guardare con ancora più serenità al futuro, potendo rinnovare le operazioni sospese a breve termine e beneficare inoltre di importanti operazioni a sostegno sia degli investimenti che della ristrutturazione debitoria aziendale. Una altra importante iniziativa promossa in collaborazione con Credit Agricole FriulAdria e Banca Intesa ha come obiettivo quello di supportare la liquidità per l'avvio di contratti-appalti legati agli interventi immobiliari previsti dalle agevolazioni quali il superbonus 110% e altre agevolazioni correlate».

Nella vostra strategia operativa riveste un ruolo di primaria importanza anche la Regione.

«Certamente. Per questo ringraziamo sempre l'amministrazione regionale ed in particolare l'assessore allo Sviluppo Economico Sergio Emidio Bini dell'importante sostegno ai Confidi regionali che sono strumento di politica economica a livello territoriale e anello di congiunzione tra le iniziative pubbliche e l'economia reale. Il sostegno regionale permette di applicare i principi di mutualità, che sono la base dell'esistenza dei Confidi. Accogliamo per questo con favore anche gli emendamenti inseriti nell'assestamento di bilancio promosso dall'assessore alle finanze Barbara Zilli (decreto legge 111 Misure finanziarie intersettoriali) che prevedono la possibilità di utilizzare l'intera somma destinata ai Confidi regionali, pari a 4mln di euro, e non solo i 3mln e 800 mila assegnati con la legge regionale 3 del 2020, per abbattere fino all'80% dell'importo dei costi delle commissioni delle garanzie rilasciate per l'accesso al credito bancario per le imprese danneggiate dalla crisi da Covid-19».

Affrontare l'oggi ma anche il domani. A tal proposito che cosa si intravede nel futuro del sistema dei Confidi?

«Il futuro è legato alla necessità di creare un nuovo ruolo di Confidimprese Fvg attraverso forme diverse di collaborazione con le banche e allo stesso tempo pure con gli altri Confidi in chiave di collaborazione. Il solo core business della concessione della garanzia non è più sufficiente. Una sinergia tra banche e confidi che passa attraverso un integrazione dei processi di analisi e concessione del credito, con un integrazione dei sistemi informativi ma passa anche attraverso la concessione di credito diretto alle imprese da parte del Confidi. Un progetto questo che vedrà la luce nei primi mesi del 2021 e permetterà l'erogazione di piccolo credito fino a importi di 30/50mila a tassi interessanti».

