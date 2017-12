Aids, la malattia accelera in Friuli: in un anno 105 nuovi casi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EPIDEMIAUDINE Esistono malattie cadute nel dimenticatoio, eppure continuano a essere presenti in maniera preoccupante anche nel nostro territorio. Una di queste è l'Aids e a ricordarlo è la Giornata mondiale che si celebra oggi. I dati parlano chiaro: dal 2010 a novembre 2017 in Fvg sono state notificate 656 nuove diagnosi di infezione da HIV, di cui il 78,3% (378) ha interessato cittadini residenti in regione. Mentre a livello nazionale per il quarto anno consecutivo, tra il 2013 e il 2016, sono diminuiti i nuovi casi di HIV, in Fvg il...