ELEZIONI

UDINE Il voto referendario e amministrativo alla prova delle regole anti-Covid ieri in Friuli Venezia Giulia, dove la giornata si è chiusa con un'affluenza media del 37,95 per cento (38,5% ItaIia) e comportamenti degli elettori in linea con le prescrizioni (tra mascherine, igienizzanti, ingresso contingentato al seggio), ad eccezione del caso accaduto a Codroipo. A Cividale, invece, segnalati dal candidato sindaco di Centrosinistra «seggi inaccessibili ai disabili». Oggi continuano a essere aperte le urne dalle 7 alle 15 per il voto referendario confermativo della riforma costituzionale che prevede il taglio di 345 parlamentari e per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale in 12 Comuni: Andreis, Barcis, Caneva, Claut, Montereale Valcellina, Travesio, ValvasoneArzene in provincia di Pordenone; Villesse nel goriziano; Cividale, Premariacco, Ovaro e Varmo in provincia di Udine. Alle 15 comincerà lo spoglio delle schede referendarie, mentre per i Comuni bisognerà attendere le 9 di domani.

IL REFERENDUM

Le percentuali di voto al referendum ieri hanno dato una percentuale partecipazione sostanzialmente in linea con la media nazionale: a mezzogiorno in regione aveva votato il 12,40% a fronte del 12,25% del livello nazionale. Nel corso della giornata la percentuale è andata in crescendo: alle 19 aveva votato il 28,03% a livello regionale rispetto al 30,5% a livello italiano e alle 23 il Friuli Venezia Giulia ha chiuso con un 37,95%, poco sotto il dato italiano. Alla prima rilevazione, la percentuale più alta di votanti si è registrata a Pordenone, la più bassa a Trieste, con circa il 2% di differenza. L'andamento si è confermato nel corso della giornata: Pordenone ha continuato a essere la più sensibile al voto, con il 30,76% e Trieste la più fredda, fermandosi a un 22,73%. In chiusura, a Trieste ha votato il 29,4%, a Pordenone il 39,51%, a Udine il 36,9 a Gorizia il 37,2 per cento.

AMMINISTRATIVE

Anche in regione, comunque, il voto amministrativo sta trainando quello per il referendum. A Varmo, per esempio, ieri ha votato per il referendum quasi il 58% a fronte della media regionale del 37,95% e a Ovaro oltre il 52%. Percentuali più alte della media anche a Cividale e Premariacco. Oggi è possibile che ci sia uno scatto ulteriore. Per la validità del referendum, comunque, la partecipazione è indifferente, poiché non c'è quorum. Vincerà la posizione che otterrà il numero maggiore di preferenze. Per quanto riguarda le amministrative, non si andrà al ballottaggio in questa tornata, poiché nessun Comune al voto supera i 15mila abitanti. Il più popoloso, Cividale, si ferma a 11.378 abitanti. È proprio da qui che ieri il candidato sindaco per il Centrosinistra ha segnalato «seggi inaccessibili a disabili», esprimendo «grande rammarico per mancanza di attenzione verso i cittadini con difficoltà». Il candidato veicolato l'informazione dopo che «alcuni cittadini hanno segnalato, direttamente o sui social network, di non aver potuto votare in quanto il loro seggio era inaccessibile». Ha quindi ricordato che «è possibile votare nei seggi accessibili da tutti portando con sé il proprio certificato di disabilità» e ha auspicato che «gli sgradevoli episodi avvenuti stamane (ieri, ndr) non si ripetano». Alle 19 il voto comunale era tra il 26% di Premariacco e il 48% di Villesse.

ALLE 23

Numeri in aumento alla chiusura delle urne, ieri sera: Andreis 34%, Barcis 33%, Caneva 37%, Claut 32% (alle 19), Montereale Valcellina 45%, Travesio 40%, ValvasoneArzene 41%, Villesse 58%, Cividale 52%, Premariacco 34%, Ovaro 41% e Varmo 47 per cento. In merito all'affluenza, oggi bisognerà verificare se a Premariacco si raggiungerà almeno il 50% affinché la consultazione sia valida, essendoci un solo candidato in corsa. Il candidato dovrà ottenere almeno il 50% delle preferenze.

Antonella Lanfrit

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA