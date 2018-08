«Agriturismi in crescita, ma serve più sostegno»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AGRICOLTURAUDINE L'Italia turistica è scesa dal primo posto mondiale occupato negli anni '60, all'attuale 5° posto. Ma, nel contempo, il nostro Paese è al 1° posto in Europa per numero di agriturismi (91.112) e al 2° posto per numero di posti letto nelle stesse strutture (2.237.000). Nel 2017, i turisti stranieri che hanno viaggiato in Italia sono cresciuti, come mai dal 2010 (arrivi +9,8 per cento, pernottamenti +5,6 per cento). Le aziende agricole traggono ulteriore beneficio economico dal turismo grazie agli agriturismi: il fatturato...