CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AGRICOLTURAUDINE Un finanziamento statale di 9,3 milioni di euro giungono in regione dal Ministero delle Infrastrutture, su iniziativa degli assessorati regionali all'Ambiente e alle Risorse agroalimentari, per mitigare i danni legati alla siccità e per potenziare e adeguare le opere idrauliche della regione. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale è stata approvata la spesa costituisce il primo stralcio del piano nazionale, che prevede di destinare 200 milioni a copertura delle spese di 30 interventi e altri 60...