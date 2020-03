AGRICOLTURA

UDINE Sospesa da oggi e, per ora, fino al 3 aprile la pesca sportiva in tutte le acque del Friuli Venezia Giulia, mentre l'assessore alle Politiche agricole Stefano Zannier chiede «provvedimenti urgenti al Governo per il settore agricolo e della pesca, poiché «la forte richiesta di liquidità che proviene dalle aziende non trova adeguata copertura nei provvedimenti nazionali», ha affermato ieri nel corso di una riunione del tavolo di crisi regionale presenti tutti i rappresentanti regionali delle categorie di settore. Proroghe dei termini di pagamento, anticipi finanziari su canali ordinari, costituzione di fondi specifici e in generale accesso, per l'appunto, a una maggiore liquidità sono le necessità specifiche che Zannier inviato al Governo, in un lavoro congiunto con le altre Regioni. Il comparto delle risorse agricole e della pesca è gravato dalle conseguenze dell'epidemia da Covid-19 al pari degli altri settori dell'economia, con alcuni ambiti più colpiti di altri. Zannier ha perciò chiesto l'istituzione «di un fondo specifico per la filiera floro-vivaista o quanto meno la previsione di protocolli di attività che consentano alle aziende di questo specifico settore di continuare a lavorare» e un intervento sulla filiera lattiero-casearia. «Ho sollecitato il Ministro alla Salute ha affermato ieri a fornici i dati del latte estero conferito in regione e lavorato da trasformatori del Friuli Venezia Giulia. Avere un quadro dettagliato dei conferimenti dall'estero ci consentirebbe di attuare politiche per favorire, in questo particolare momento, l'utilizzo di latte di produzione regionale». Zannier ha anche chiesto l'istituzione «di un fondo specifico per la filiera floro-vivaista o quanto meno la previsione di protocolli di attività che consentano alle aziende di questo settore di continuare a lavorare». Istanze che hanno raccolto quanto ha avanzato ieri l'Associazione allevatori Fvg, che ha chiesto alla Regione di attivarsi per «evitare un crollo del prezzo del latte come pure della carne, mettendo in atto azioni concrete per mantenere le quotazioni attuali. «Nel caso del latte hanno specificato il presidente Renzo Livoni e il direttore Andrea Lugo sono di 0,38 euro per litro alla stalla». A seguito del blocco delle attività di esercizi quali bar e ristoranti «già ora qualcuno pensa di speculare minacciando riduzioni di prezzo dei prodotti della zootecnia e/o dei volumi di ritiro degli stessi», hanno avvertito i vertici dell'Associazione, che hanno chiesto anche «lo stop alle importazioni, almeno per 2-3 mesi» e al Governo «di far slittare le rate dei mutui». La Commissione europea, ha informato Zannier, ha confermato la possibilità di una rimodulazione dell'Organizzazione comune del mercato, definendo sia le norme di produzione che i contributi a fondo perduto assegnati alle aziende. Intanto il Consorzio agrario Fvg, ha ricordato ieri il presidente Dario Ermacora, continua ad essere attivo per fornire alle aziende ciò di cui hanno bisogno nella stagione della semina. «L'agricoltura non può fermarsi. Dobbiamo andare avanti e continuare a offrire alle imprese, tanto agricole quanto zootecniche, il nostro supporto e contribuire affinché non si interrompa il fondamentale flusso agroalimentare». Devono, invece, fermarsi da oggi i 13mila pescatori sportivi della regione.

A.L.

