CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AGRICOLTURAUDINE Nelle ultime settimane anche in Friuli si assiste alle bizzarrie climatiche di primavera. Nessuno spauracchio per gli agricoltori, fa più paura la cimice asiatica marmorata. COLDIRETTI«Solo un mese fa afferma il presidente di Coldiretti Fvg, Michele Pavan si ipotizzava di anticipare le irrigazioni per la prolungata assenza di pioggia. Poi sono arrivate le precipitazioni, abbastanza abbondanti ma non intense. Gran parte della pioggia spiega è stata assorbita dal terreno che aveva necessità di acqua».CLIMAClima...